Середа буде доволі теплою, але дощовою: прогноз погоди в Україні на 28 вересня

Середа, 28 вересня, в Україні буде теплою, але дощовою.

Про це повідомила синоптикиня Наталя Діденко.

Так, за її прогнозами, завтра в країні місцями очікуються тумани, особливо вночі та вранці. Дощі в середу періодично випадатимуть скрізь, лише майже не зачеплять північний схід.

Температура повітря 28 вересня буде досить комфортна - протягом дня 13-17°, на півдні 19-24°.

У Києві очікується хмарна волога погода з дощем більш ймовірним ввечері. Максимальна температура буде на рівні 17° тепла.

Діденко також зазначила, що найближчими днями потепліє ще більше, але не без дощів та туманів.

Нагадаємо, раніше в Укргідрометцентрі спростували фейк щодо прогнозів про надзвичайно сувору зиму.

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