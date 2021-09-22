Середа буде холодною, у Карпатах очікуються сніг та мороз: прогноз погоди в Україні на 22 вересня

Середа буде холодною, у Карпатах очікуються сніг та мороз: прогноз погоди в Україні на 22 вересня

Сухо буде лише на півдні країни.

У середу, 22 вересня, в Україні буде переважно хмарна, дощова та холодна погода.

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Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

Так, за прогнозами синоптиків, сьогодні в країні, крім південних областей, місцями невеликий дощ, в Карпатах вночі з мокрим снігом. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 1-6° тепла, вдень 5-10°, у південній частині та східних областях вночі 4-9° тепла, вдень 10-15°, в Карпатах вночі 0-2° морозу, вдень 1-6° тепла.

У Києві 22 вересня місцями ітиме невеликий дощ. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 4-6° тепла, вдень 7-9°.

Нагадаємо, раніше народний синоптик дав прогноз погоди на осінь-2021 року. Так, згідно з його розрахунками, у вересні ще будуть теплі дні, однак наприкінці місяця до України прийде холодна погода, у середині жовтня очікуються перші заморозки, а у листопаді вже випаде сніг та вдарить мороз.

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