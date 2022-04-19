Середа буде переважно холодною та з нічними заморозками: прогноз погоди в Україні на 20 квітня

Завтра буде хмарно з проясненнями.
У середу, 20 квітня, в Україні буде переважно холодна погода з нічними заморозками.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Так, за прогнозами синоптиків, вночі у Чернігівській, Сумській та Луганській областях очікується помірний, вдень у південних та більшості центральних областей невеликий дощ, на решті території без опадів. Вітер переважно західний, 5-10 м/с. Температура вночі 1-6° тепла, у східних областях 5-10°, в західних, Вінницькій областях у повітрі, на решті території (крім східних, північно-східних областей) на поверхні ґрунту заморозки 0-5°, вдень 7-12° тепла, на сході країни до 15°.
У Києві 20 квітня буде сухо. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі 2-4° тепла, вдень близько 10° тепла.
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