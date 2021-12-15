Середа буде переважно сухою: прогноз погоди в Україні на 15 грудня

Середа буде переважно сухою: прогноз погоди в Україні на 15 грудня

Сьогодні буде хмарно.

У середу, 15 грудня, в Україні встановиться переважно суха погода, опади прогнозують лише у східних і південно-східних регіонах.

Також читайте У лютому до України може прийти весна: несподіваний прогноз погоди на зиму

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Так, за прогнозами синоптиків, сьогодні у східних і південно-східних областях очікується невеликий дощ та мокрий сніг, на решті території без істотних опадів. У західних та північних областях на дорогах подекуди ожеледиця, вночі та вранці на Закарпатті, Прикарпатті та сході країни місцями туман. Вітер переважно північний (у західних областях - західний), 5-10 м/с. Температура протягом доби від 3° морозу до 2° тепла (вночі у західних областях 2-7° морозу, вдень у південних областях 0-5° тепла, в Криму до 8°).

У Києві 15 грудня буде сухо. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура протягом доби 0-2° тепла.

Нагадаємо, раніше синоптики дали прогноз погоди на зиму 2021-2022 в Україні та повідомили, що вона буде теплішою за попередні, а найбільш аномально теплим стане січень.

Читайте також: