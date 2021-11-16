Середа буде ще холоднішою: прогноз погоди в Україні на 17 листопада

Середа буде ще холоднішою: прогноз погоди в Україні на 17 листопада

Синоптики прогнозують невелику хмарність.

У середу, 17 листопада, в Україні буде суха, але холодна погода - вночі до 9° морозу.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Так, за прогнозами синоптиків, завтра в країні опади не очікуються. Вночі та вранці в західних областях місцями туман. Вітер південний, в південній частині північно-східний, 3-8 м/с, у Приазов'ї та в Криму 5-10 м/с. Температура вночі 4-9° морозу, вдень 1-6° тепла, у західних та південних областях вночі 1-6° морозу, вдень 4-9° тепла.

У Києві 17 листопада також буде сухо. Вітер південний, 3-8 м/с. Температура вночі 4-6° морозу, вдень 2-4° тепла.

Нагадаємо, раніше народний синоптик дав прогноз погоди на осінь 2021 року. Так, згідно з його розрахунками, у листопаді вже випаде сніг та вдарить мороз.

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