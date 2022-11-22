Середа принесе паузу в опадах: прогноз погоди в Україні на 23 листопада

Середа, 23 листопада, в Україні буде переважно сухою, але через туман, ожеледь та ожеледицю на дорогах у більшості регіонів оголошено І рівень небезпечності, жовтий.

Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.

Так, за прогнозами синоптиків, 23 листопада вночі у східних та південно-східних, вдень у західних, Вінницькій, Одеській та Миколаївській областях очікується мокрий сніг та дощ, вранці та вдень у більшості західних областей ожеледь, на решті території без істотних опадів.

Вночі та вранці у західній та південній частинах туман. На дорогах, крім південної частини та більшості центральних областей, місцями ожеледиця. Вітер північно-західний з переходом на південно-східний, 5-10 м/с. Температура в західних, північних та більшості центральних областей вночі 2-7° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла, на решті території вночі близько 0°, вдень 2-7° тепла, на крайньому півдні 8-13°.

У Києві 23 листопада буде сухо. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер північно-західний з переходом на південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 2-4° морозу, вдень близько 0°.

Як пгрогнозує Наталія Діденко, середа до України принесе паузу в опадах - нічого суттєвого не передбачається. Хіба вночі, за її словами, на сході подекуди пройде невеликий дощ, а вдень - у Чернівецькій області.

Нагадаємо, раніше народний синоптик Стас Щедрін розповів, якою в Україні буде зима та які зимові місяці принесуть найбільше холоду та морозів. Інший народний синоптик Володимир Деркач натомість повідомляв, що перший місяць зими буде мінливим - похолодання чергуватиметься з відлигами.

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