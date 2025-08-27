ТСН у соціальних мережах

Середня зарплата чиновників зросла: кому платять найбільше

В Україні збільшили середню зарплату. Скільки отримують чиновники?

У липні середня зарплата українських чиновників зросла до 62,6 тисячі гривень. Це на 27% більше, ніж у січні, коли середній показник становив 49,3 тисячі гривень.

Про це повідомляє Міністерство фінансів.

Наразі в центральних державних органах працює 22 246 осіб. Найвищі зарплати — у співробітників Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП). В середньому вони отримують 102,84 тисячі гривень.

Також високі оклади мають працівники Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) — 95,76 тисячі гривень і Антимонопольного комітету України — 92,73 тисячі гривень.

Водночас найнижчий рівень оплати праці зафіксовано в таких установах:

  • Державне агентство України з питань мистецтв та мистецької освіти — 41,6 тисячі гривень;

  • Державна служба України у справах дітей — 39,43 тисячі гривень;

  • Державна інспекція енергетичного нагляду України — 37,31 тисячі гривень;

  • Національна служба посередництва і примирення — 35,18 тисячі гривень;

  • Державне агентство України ПлейСіті — 32,14 тисячі гривень.

Нагадаємо, за словами експертки з фінансової грамотності Олени Ярової, щоб вижити в Україні, одній людині потрібно заробляти щонайменше 15–20 тис. грн на місяць. У великих містах, як-от Київ, Дніпро чи Харків, ця сума може зрости вдвічі. Основна проблема полягає в тому, що найбільшу частину бюджету з’їдають витрати на житло і продукти. Наприклад, оренда однокімнатної квартири в Києві коштує від 10 до 15 тис. грн — значно більше, ніж офіційний прожитковий мінімум.

Проте 2026 року прожитковий мінімум в Україні може зрости до 3171 грн. Зміни можливі за умови позитивної динаміки макроекономічних показників. У Бюджетній декларації на 2026–2028 роки зазначено, що у разі позитивної економічної динаміки уряд розгляне можливість підвищення розмірів прожиткового мінімуму до фактичного рівня.

Згідно з дослідженням, найвищу зарплату серед популярних вакансій отримують водії — 33 000 грн на місяць. На протилежному боці рейтингу — прибиральниці з оплатою 12 375 грн.

