"Середньовічні набіги": МЗС вимагає повернути викрадених цивільних з Сумщини

Андрій Сибіга / © Associated Press

МЗС України вимагає від РФ повернути цивільних людей, яких вивезли з прикордонного села Грабовське на Сумщині.

Про це у соцмережах повідомив міністр закордонних Андрій Сибіга.

«Такими середньовічними набігами путінська Росія показує, що нічим не відрізняється від терористичних угруповань, таких як ІДІЛ, „Боко Харам“ чи ХАМАС», — наголосив він.

Глава МЗС вимагає повернення додому цивільних заручників з України. Зокрема, цих п’ятдесят людей та тисячі інших цивільних осіб, насильно депортованих до Росії, включаючи українських дітей.

«Ми закликаємо всі держави та міжнародні організації приєднатися до нас у вимозі звільнення невинних мирних жителів, яких викрали з їхніх домівок. Цей конкретний воєнний злочин вже переслідується в Україні та має отримати відповідну реакцію також на міжнародному рівні. Це також підкреслює постійну загрозу життя поруч із Росією. Саме тому Україні потрібен справжній, тривалий мир. Життя поруч із терористами вимагає сили та надійних гарантій безпеки», — підсумував Сибіга.

Грабовське на карті / © Deepstatemap

Нагадаємо, що російські військові викрали понад 50 людей у селі Грабовське на Сумщині.

За словами українських захисників, всі ці люди раніше відмовлялися від евакуації у безпечніші регіони України, попри заклики влади.

Видання «Кордон.Медіа» писало, що людей вивезли на територію РФ для проведення так званих фільтраційних заходів.

Омбудсман Дмитро Лубінець наголосив, що такі дії кваліфікуються як порушення законів і звичаїв війни, незаконне позбавлення волі та примусова депортація цивільного населення.