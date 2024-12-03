Сергій Притула відверто розповів про свої заробітки — за рахунок чого живе і на чому економить

Ексведучий, а нині громадський діяч, волонтер та засновник однойменного фонду Сергій Притула розповів про джерела свого доходу.

Про це йшлося в ексклюзивному інтерв'ю Сергія Притули для ТСН.ua.

За словами волонтера, передусім він заробляє на монетизації подкасту "Гуртом та Вщент", який веде разом із українським стендап-коміком, радіоведучим та сценаристом Антоном Тимошенком. Проте, коли справа доходить до серйозних витрат, доводиться користуватися коштами із сімейної скарбнички.

"Є три речі, які допомагають. Передусім, є дійсно фінансова подушка, що поки залишається. Але це вже той період, коли ти в неї залазиш, якщо дійсно серйозний бюджет на горизонті, наприклад, купити зимову резину на машину. Це такі болючі витрати, справа недешева. І часом буває, що немає вільних коштів, тож доводиться їх брати зі скриньки. Є монетизація YouTube. Я вдячний Антону Тимошенку, що понад рік тому, він погодився працювати зі мною у подкасті, який ми ведемо. Його добряче люди дивляться. І це нормально капіталізується. То це така регулярна постійна копійка", — розповів Притула.

А третім джерелом доходу в родині Сергій Притула назвав облігації внутрішніх державних позик України (ОВДП), що, за його словами, регулярно приносять непогані дивіденди.

"В жовтні 2021 року я досить непогано вклався, дякуючи дружині, яка підтримала цей напрямок скерування частини сімейного бюджету. Ми придбали облігації внутрішньої державної позики — як гривневі, так і валютні. Тож регулярне "капання" дивідендів — раз в квартал, раз на півроку, як коли,— дуже сильно допомагає з підтримкою штанів і навіть трошки більше", — додав Притула.

▶️ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути повне відео за цим посиланням: СЕРГІЙ ПРИТУЛА: Про борг Зеленському, як заробляє під час війни, і хто з відомих людей його обікрав

Нагадаємо, що Сергій Притула прокоментував інціативу з виплатою 1000 гривень. на його думку, ці кошти можна було витратити на внутрішньо-переміщених осіб (ВПО), які сильно потерпають від війни.

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