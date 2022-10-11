Сергій Суровікін: що відомо про нового командувача російських військ в Україні

Генерал Сергій Суровікін - новий командувач Об'єднаного угруповання військ у війні в Україні. Що про нього відомо і чим він відзначився на службі у Кремля - читайте в матеріалі ТСН.ua.

Що можна очікувати від нового командувача російських військ в Україні Сергія Суровікіна розповіли в TheGuardian. Вже за два дні після його призначення на цю посаду Україною прокотилася хвиля вибухів. Ракетні удари були завдані по центру Києва та критичній інфраструктурі різних міст.

Сергій Суровікін: основна біографія

Народився російський воєначальник в Новосибірську, РФ, 11 жовтня 1966 року. Був головнокомандувачем Повітряно-космічних сил Росії. 2017 року отримав звання Герой Російської Федерації.

1987 року Сергій Суровікін закінчив Омське вище загальновійськове командне училище імені М. В. Фрунзе із золотою медаллю. Після закінчення навчання проходив службу на посаді командира мотострілецького взводу, командира мотострілецької роти в 2-ій гвардійській мотострілецькій дивізії.

1995 року закінчив з відзнакою Військову академію імені М. В. Фрунзе, після чого служив у Таджикистані.

2002 року також з відзнакою закінчив Військову академію Генерального штабу Збройних сил Російської Федерації.

Від 8 жовтня 2022 року обіймає посаду командувача Об'єднаного угруповання російських військ у війні в Україні.

Що відомо про генерала Сергія Суровікіна

В біографіх Суровікіна є кілька темних плям. Зокрема, він двічі був ув'язнений за продаж зброї та збройний розгін мирного протесту.

В своєму нещодавному звіті британська розвідка написала, що "понад 30-річна карʼєра Суровікіна заплямована звинуваченнями у корупції і жорстокості".

В 25-річному віці, будучи капітаном мотострілкової дивізії Суровікін спрямував війська проти мирних протестувальників. Сталося це під час Серпневого путчу 1991 року. Тоді загинуло троє молодих хлопців.

Суровікін відрізняється безкомпромісним та жорстоким підходом до ведення війни. І саме через це, за деякими повідомленнями, його в армії називають "Генерал Армагеддон".

2017 року він очолював військову кампанію в Сирії. В той час Суровікіна звинувачували в організації жорстокого бомбардування міста Алеппо, яке призвело до майже повного знищення населеного пункта.

Як сказав виданню TheGuardian колишній чиновник міністерства оборони Росії, який працював з генералом: "Мене не дивує те, що відбулося цього ранку в Києві. Суровікін – абсолютно безжалісний генерал, який не зважає на людські втрати. Боюсь, що він з голови до ніг буде заплямований кровʼю українців".

А російський політолог і соціолог Григорій Юдін, висловився так: "Дуже символічно, що Сергій Суровікін, єдиний офіцер, який наказав стріляти у протестувальників у серпні 1991-го і вбив трьох людей, зараз очолив відчайдушні спроби відновити СРСР. Ці люди знали, що робили, і зараз вони теж знають".

Чому Росія обрала саме Суровікіна

Сергій Суровікін / Фото: commons.wikimedia.org

На думку експертів, головним завданням Суровікіна стане саме вирішення структурних проблем, від яких зараз російська армія потерпає.

Наприклад, колишній лейтенант повітряних сил Росії, який до 2020 року працював з Суровікіним, Глеб Ірісов описує його, як людину, яка "знає, як керувати і координувати різними гілками армії", а також є "дуже жорстоким, але компетентним командиром". Однак, Ірісов вважає, що всі проблеми Суровікіну вирішити не вдасться.

Відомо, що Суровікін підтримує тісні робочі відносини з ПВК "Вагнер". Наприклад, Рамзан Кадиров та засновник ПВК Сергій Пригожин інфрмацію про призначення нового командувача сприйняли з радістю. Пригожин навіть якось заявляв, що "Суровікін – найбільш здібний командир російської армії. Він легендарна особистість, яка вірно служить батьківщині. Отримавши наказ [у 1991-му], Суровікін без вагань сів у танк і пішов захищати свою країну".

А Кадиров у своєму Telegram-каналі написав: "Тепер я на 100% задоволений операцією".

В TheGuardian вважають, що призначення Суровікіна – спроба Кремля задовільнити власних націоналістів, які звинувачують армію в провалах у війні в Україні.

Матеріал основано на статті TheGuardian.