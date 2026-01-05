Сергія Дейнеко називають одним із ключових управлінців воєнного часу

Реклама

Позиція президента: висока оцінка з продовженням служби

Президент України Володимир Зеленський, оголошуючи кадрові рішення на початку 2026 року, не озвучував жодних зауважень до роботи Дейнеко. Ба більше — майже одразу було заявлено, що він залишається в системі Міністерства внутрішніх справ і продовжить службу на іншій посаді.

У політичній практиці це розцінюється як збереження довіри, а не як покарання чи усунення з державної служби.

МВС: Дейнеко — кадровий ресурс та стратегічний досвід

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко призначив Сергія Дейнеко радником Міністра, а також підтвердив, що після реабілітації екскерівник ДПСУ очолить бойовий підрозділ прикордонників.

Реклама

Таким чином у МВС публічно дали зрозуміти: досвід Дейнеко розглядається як стратегічно важливий, особливо в умовах повномасштабної війни.

Дмитро Гордон: «Те, що він зробив для України, увійде до підручників»

Найгучнішу публічну оцінку після звільнення дав журналіст і ексдепутат Дмитро Гордон. У своєму ефірі він назвав відхід Дейнеко з посади голови ДПСУ «великою втратою для України».

За словами Гордона, Сергій Дейнеко є блискучим керівником, який зробив значний внесок у те, що Україна змогла вистояти у війні з Росією протягом чотирьох років. Окремо він наголосив, що 6,5 років перебування Дейнеко на посаді — безпрецедентний термін для керівника такого рівня, який сам по собі є свідченням професійності та ефективності.

«Те, що він зробив для України, потім напишуть у підручниках», — заявив Гордон.

Реклама

Фактор Заходу: без критики і з довірою

Показово, що після кадрових змін не пролунало жодної критичної реакції з боку міжнародних партнерів України. Навпаки, у дипломатичних та експертних колах продовжують відзначати роль ДПСУ у зміцненні кордонів з ЄС, протидії диверсійним загрозам і координації з партнерами у 2022–2025 роках.

Це формує стійке уявлення про Дейнеко як про зрозумілого і прийнятного партнера для західних союзників України.

Професійне середовище: системність і адаптація до війни

У середовищі прикордонників і військових Сергія Дейнеко характеризують як системного кризового управлінця, який швидко адаптував ДПСУ до умов повномасштабної війни.

Серед ключових досягнень згадують:

Реклама

- посилення оборони північного та західного кордонів;

- інтеграцію підрозділів ДПСУ в бойові дії;

- протидію диверсійно-розвідувальним групам;

- захист тилової логістики та критичної інфраструктури.

Реклама

Зміна формату та продовження служби

Сукупність реакцій після звільнення Сергія Дейнеко з посади голови ДПСУ дозволяє говорити про переформатування ролі, а не про завершення його державної кар’єри. Публічні сигнали з боку президента, МВС, лідерів думок і професійного середовища свідчать: Дейнеко залишається однією з ключових фігур силового блоку воєнного часу, чий досвід держава має намір використовувати й надалі.