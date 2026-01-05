ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
78
Час на прочитання
2 хв

Сергія Дейнеко називають одним із ключових управлінців воєнного часу

Після звільнення Сергій Дейнеко з посади голови Державної прикордонної служби України у публічному просторі прозвучали позитивні і навіть знакові оцінки його роботи. Реакція політичного керівництва, силового блоку, публічних лідерів думок і професійного середовища формує чіткий меседж: йдеться не про втрату довіри, а про зміну формату служби державі.

Сергія Дейнеко називають одним із ключових управлінців воєнного часу

Позиція президента: висока оцінка з продовженням служби

Президент України Володимир Зеленський, оголошуючи кадрові рішення на початку 2026 року, не озвучував жодних зауважень до роботи Дейнеко. Ба більше — майже одразу було заявлено, що він залишається в системі Міністерства внутрішніх справ і продовжить службу на іншій посаді.

У політичній практиці це розцінюється як збереження довіри, а не як покарання чи усунення з державної служби.

МВС: Дейнеко — кадровий ресурс та стратегічний досвід

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко призначив Сергія Дейнеко радником Міністра, а також підтвердив, що після реабілітації екскерівник ДПСУ очолить бойовий підрозділ прикордонників.

Таким чином у МВС публічно дали зрозуміти: досвід Дейнеко розглядається як стратегічно важливий, особливо в умовах повномасштабної війни.

Дмитро Гордон: «Те, що він зробив для України, увійде до підручників»

Найгучнішу публічну оцінку після звільнення дав журналіст і ексдепутат Дмитро Гордон. У своєму ефірі він назвав відхід Дейнеко з посади голови ДПСУ «великою втратою для України».

За словами Гордона, Сергій Дейнеко є блискучим керівником, який зробив значний внесок у те, що Україна змогла вистояти у війні з Росією протягом чотирьох років. Окремо він наголосив, що 6,5 років перебування Дейнеко на посаді — безпрецедентний термін для керівника такого рівня, який сам по собі є свідченням професійності та ефективності.

«Те, що він зробив для України, потім напишуть у підручниках», — заявив Гордон.

Фактор Заходу: без критики і з довірою

Показово, що після кадрових змін не пролунало жодної критичної реакції з боку міжнародних партнерів України. Навпаки, у дипломатичних та експертних колах продовжують відзначати роль ДПСУ у зміцненні кордонів з ЄС, протидії диверсійним загрозам і координації з партнерами у 2022–2025 роках.

Це формує стійке уявлення про Дейнеко як про зрозумілого і прийнятного партнера для західних союзників України.

Професійне середовище: системність і адаптація до війни

У середовищі прикордонників і військових Сергія Дейнеко характеризують як системного кризового управлінця, який швидко адаптував ДПСУ до умов повномасштабної війни. 

Серед ключових досягнень згадують:

- посилення оборони північного та західного кордонів;

- інтеграцію підрозділів ДПСУ в бойові дії;

- протидію диверсійно-розвідувальним групам;

- захист тилової логістики та критичної інфраструктури.

Зміна формату та продовження служби

Сукупність реакцій після звільнення Сергія Дейнеко з посади голови ДПСУ дозволяє говорити про переформатування ролі, а не про завершення його державної кар’єри. Публічні сигнали з боку президента, МВС, лідерів думок і професійного середовища свідчать: Дейнеко залишається однією з ключових фігур силового блоку воєнного часу, чий досвід держава має намір використовувати й надалі.

Дата публікації
Кількість переглядів
78
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie