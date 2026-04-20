Сергій "Флеш" розповів про пережиту атаку: "Не залишилося нічого"

Сергій Бескрестнов. Фото: Facebook

Радник міністра оборони України Сергій «Флеш» Бескрестнов заявив, що російські війська в ніч проти 20 квітня здійснили атаку на його будинок із використанням керованого реактивного дрона типу «Шахед». Унаслідок удару житло було повністю зруйноване, сам він дістав ушкодження, але залишився живим.

Про це він повідомив у телемарафоні.

«Це дуже велика вдача, що я залишився живий, я так вважаю. Вже ми зараз знаємо, як це відбувалося. Ми знаємо, що росіяни використовували чотири реактивні „Шахеди“, тобто це була така спеціальна операція — знайти мене та ліквідувати», — сказав він.

З його слів, цей безпілотник був керованим: «У нас є підтвердження, що дійсно цей безпілотник керувався з території Росії».

Водночас він зазначив, що його будинок знищено.

«Цілком, так. Так, і автомобілі також, і будинок. Нічого не залишилось, можна так сказати», — коротко повідомив він.

«Сьогодні вночі росіяни спробували мене вбити. Керований реактивний „Шахед“ врізався у стіну мого будинку. Будинку в мене більше немає», — написав він.

Раніше повідомлялося, що росіяни атакували дронами Броварський район на Київщині, у приватному секторі виникла пожежа. ОВА повідомляла про поранення чоловіка 1974 року народження.