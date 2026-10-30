Сергій Токарєв розповів, як учасники AI HOUSE Camp 2026 навчили ШІ розпізнавати шеврони російських окупантів

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Українські ML-інженери створили два рішення на основі штучного інтелекту, які допоможуть Архіву Війни автоматично розпізнавати російські військові шеврони на фотографіях і визначати їхню належність до конкретних підрозділів.

Розробки представили під час AI HOUSE Camp 2026, який відбувся в жовтні в Карпатах. Організатором стала некомерційна організація AI HOUSE , заснована IT-підприємцем Сергієм Токарєвим, партнером — R&D-центр SQUAD. Кемп об’єднав 28 учасників, які сформували сім команд для роботи над прикладними AI/ML-завданнями.

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Які саме рішення створили учасники

Для розпізнавання російських військових шевронів використали понад 15 тисяч зображень і каталог із 462 еталонних зразків. За результатами челенджу відзначили дві команди — Creators і Starlight.

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Модель Creators уже можна застосовувати для первинної автоматичної розмітки фотографій із подальшою перевіркою людьми. Для роботи над рішенням розробники зібрали додаткові зображення з відкритих джерел і Telegram-каналів, розширили каталог еталонних шевронів та створили мапу зв’язків між підрозділами.

Рішення Starlight визнали найперспективнішим для масштабування. Їхня модель аналізує форму, кольори та символи шевронів, що допомагає визначати рід військ і розпізнавати їх без необхідності збирати тисячі зображень для кожного підрозділу.

«Найсильніші рішення народжуються там, де є реальна задача, обмежений час і люди, які не бояться ризикувати. Кемп дає саме це: інженери з різних компаній на тиждень випадають з робочої рутини, працюють пліч-о-пліч з досвідченими менторами й отримують швидкий фідбек. Такий формат прибирає зайві фільтри — ідеї тестуються за години, а не за квартали, і найсміливіші підходи отримують шанс», — зазначив засновник AI HOUSE Сергій Токарєв.

Як розробки можуть допомогти Архіву Війни

Архів Війни з березня 2022 року збирає та систематизує цифрові свідчення повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Нині він містить понад 151 млн медіафайлів, зокрема 8600 інтерв’ю зі свідками війни та воєнних злочинів. Зібрані матеріали використовують слідчі, журналісти та дослідники.

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«Рішення, розроблені під час кемпу, можуть допомогти швидше виявляти зв’язки між задокументованими подіями та конкретними російськими військовими підрозділами», — зазначила керівниця відділу досліджень Архіву Війни Елеонора Белей.

Наступним кроком стануть зустрічі команд-переможців із представниками Архіву Війни, під час яких обговорять можливості інтеграції розроблених технологій в аналітичну систему архіву.

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