Серія вибухів пролунала у Саратові та Енгельсі

У російських містах Саратов і Енгельс прогриміла серія потужних вибухів. За попередніми даними, система протиповітряної оборони намагається збити українські безпілотники, що наближалися до населених пунктів.

Місцеві мешканці розповіли російському ресурсу SHOT, що чули близько п’яти вибухів у північній та центральній частинах Саратова. Очевидці також повідомляють про декілька яскравих спалахів у небі.

У місті лунали сирени, з динаміків звучали оголошення з проханням відійти від вікон та укритися у безпечному місці.

За попередньою інформацією, ППО збиває повітряні цілі на підльоті до міста. Наразі даних про руйнування чи постраждалих не надходило.