Сертифікат про одужання від COVID-19 буде доступний в "Дії" від 8 листопада: як згенерувати та скільки діятиме

Сертифікат про одужання від COVID-19 буде доступний в "Дії" від 8 листопада: як згенерувати та скільки діятиме

Отримати сертифікат про одужання зможуть люди, в яких наявний запис про захворювання на COVID-19.

В Україні від 8 листопада запровадять сертифікат про одужання від коронавірусу.

Про це перший заступник міністра цифрової трансформації України Олексій Вискуб повідомив під час брифінгу.

"Наступного тижня плануємо запустити сертифікат про одужання. Отримати сертифікат про одужання зможуть люди, в яких наявний запис про захворювання від COVID-19, внесений лікарем до електронної системи охорони здоров‘я", - зазначив він.

За словами Вискуба, можливість згенерувати сертифікат у "Дії" з'явиться через 15 днів після того, як лікар внесе відповідні дані до системи, сертифікат буде діяти 90 днів.

Нагадаємо:

У застосунку "Дія" запустили дитячий COVID-сертифікат. Відтепер дітям віком від 12 років, які отримали хоча б одну дозу вакцини, батьки можуть згенерувати сертифікат у застосунку "Дія".

Відтепер які отримали хоча б одну дозу вакцини, батьки можуть згенерувати сертифікат у застосунку "Дія". Діти від 14 років можуть самостійно авторизуватися в застосунку за допомогою чипа NFC на ID-картці або біометричному паспорті. Як згенерувати сертифікат уже без допомоги батьків - за цим посиланням .

Як згенерувати сертифікат уже без допомоги батьків - за . У відомстві додають, уже згенеровано 5 млн сертифікатів у "Дії". Тільки за останні 5 днів — більше мільйона документів. Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua. З 15 листопада до парламенту будуть пускати лише з COVID-сертифікатами | Новини України Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

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