«Серце Азовсталі» Ріната Ахметова допомогло відновити зір захиснику Маріуполя після тривалого полону

Сергій Мосінзовий зустрів повномасштабне вторгнення у Маріуполі та разом із побратимами до останнього тримав оборону міста. У полон він потрапив у травні 2022 року під час виходу з «Азовсталі» і пробув там до 30 грудня 2024 року. Через тривале перебування в неволі стан його здоров’я суттєво погіршився.

Після повернення в Україну Сергій розпочав складний шлях відновлення. За програмою «Здоров’я» він уже переніс низку оперативних втручань, зокрема операції, пов’язані з наслідками травм та проблемами опорно-рухового апарату, а також проходить подальшу реабілітацію. Окремим напрямком допомоги стало відновлення зору — Сергію проводять сучасне офтальмологічне лікування, необхідне для повернення до повноцінної служби.

«Після полону в мене фактично почалися перші серйозні операції в житті. Перша в мене була в січні місяці через «Серце Азовсталі» - вирівнювання перегородки носа. Він був зламаний у двох чи трьох місцях. Інша ситуація з також повʼязана із «Серцем Азовсталі». Під час реабілітації лікар знайшов проблему не тільки зі спиною, а ще й з кульшовим суглобом. Зробили МРТ, виявилося у мене був асептичний некроз другої стадії. Тобто кістка почала вже відмирати. І буквально через місяць-півтора ми зробили заміну», — розповідає Сергій Мосінзовий.

За словами директорки ГО «Серце Азовсталі» Ксенії Сухової, програма «Здоров’я» передбачає індивідуальний підхід до кожного захисника, адже шлях відновлення після війни й полону завжди різний.

«Програма “Здоров’я” — це одна з базових програм проєкту “Серце Азовсталі”. Ми працюємо з дуже складними й часто унікальними медичними випадками: політравмами, наслідками поранень і полону. Для кожного героя ми формуємо персональний маршрут — від пошуку вузькопрофільних спеціалістів і проведення операцій до тривалої реабілітації. Цей шлях може тривати тижні або місяці, але наша мета — якість життя захисника», — зазначила Ксенія Сухова.

Сьогодні Сергій Мосінзовий продовжує лікування, поєднуючи його зі службою та навчанням. Він уже повернувся до активного життя, опановує нові навички й поступово відновлює фізичну форму.