ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
51
Час на прочитання
2 хв

«Серце Азовсталі» Ріната Ахметова допомогло відновити зір захиснику Маріуполя після тривалого полону

Захисник Маріуполя Сергій Мосінзовий, який провів у російському полоні понад два з половиною роки, отримує комплексну медичну допомогу за програмою «Здоров’я» громадської організації «Серце Азовсталі» Ріната Ахметова. Програма забезпечує індивідуальний супровід лікування, операції, реабілітацію і навіть протезування.

«Серце Азовсталі» Ріната Ахметова допомогло відновити зір захиснику Маріуполя після тривалого полону

Сергій Мосінзовий зустрів повномасштабне вторгнення у Маріуполі та разом із побратимами до останнього тримав оборону міста. У полон він потрапив у травні 2022 року під час виходу з «Азовсталі» і пробув там до 30 грудня 2024 року. Через тривале перебування в неволі стан його здоров’я суттєво погіршився.

Після повернення в Україну Сергій розпочав складний шлях відновлення. За програмою «Здоров’я» він уже переніс низку оперативних втручань, зокрема операції, пов’язані з наслідками травм та проблемами опорно-рухового апарату, а також проходить подальшу реабілітацію. Окремим напрямком допомоги стало відновлення зору — Сергію проводять сучасне офтальмологічне лікування, необхідне для повернення до повноцінної служби.

«Після полону в мене фактично почалися перші серйозні операції в житті. Перша в мене була в січні місяці через «Серце Азовсталі» - вирівнювання перегородки носа. Він був зламаний у двох чи трьох місцях. Інша ситуація з також повʼязана із «Серцем Азовсталі». Під час реабілітації лікар знайшов проблему не тільки зі спиною, а ще й з кульшовим суглобом. Зробили МРТ, виявилося у мене був асептичний некроз другої стадії. Тобто кістка почала вже відмирати. І буквально через місяць-півтора ми зробили заміну», — розповідає Сергій Мосінзовий.

За словами директорки ГО «Серце Азовсталі» Ксенії Сухової, програма «Здоров’я» передбачає індивідуальний підхід до кожного захисника, адже шлях відновлення після війни й полону завжди різний.

«Програма “Здоров’я” — це одна з базових програм проєкту “Серце Азовсталі”. Ми працюємо з дуже складними й часто унікальними медичними випадками: політравмами, наслідками поранень і полону. Для кожного героя ми формуємо персональний маршрут — від пошуку вузькопрофільних спеціалістів і проведення операцій до тривалої реабілітації. Цей шлях може тривати тижні або місяці, але наша мета — якість життя захисника», — зазначила Ксенія Сухова.

Сьогодні Сергій Мосінзовий продовжує лікування, поєднуючи його зі службою та навчанням. Він уже повернувся до активного життя, опановує нові навички й поступово відновлює фізичну форму.

Дата публікації
Кількість переглядів
51
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie