«Серце Азовсталі» спільно з Міноборони провели ретрит для родин військовополонених оборонців Маріуполя

Протягом двох тижнів учасниці проходили програму психологічного відновлення, яка поєднувала групову терапію, роботу з кризовими психологами, практики відновлення та ресурсу, а також майстер-класи й активності на природі.

«Ми працюємо з родинами оборонців уже третій рік і бачимо, як важливо підтримувати ментальне здоров’я тих, хто чекає. Бо коли родина має сили — це допомагає швидше відновитися й тим, хто повертається з полону. Це головна мета нашої програми», — зазначила Тетяна Мальцева, менеджерка програми «Здоров’я» ГО «Серце Азовсталі».

Ретрит відбувся за участі кризових психологів та фахівців Інституту психології здоров’я, які навчали родини практичним інструментам самопідтримки та підготовці до зустрічі з близькими після полону.

«Для Міністерства оборони ця співпраця є надзвичайно важливою. "Серце Азовсталі" вже має відпрацьовані ефективні алгоритми допомоги родинам і звільненим з полону. Ми бачимо великий потенціал у масштабуванні цього досвіду, щоб зробити систему підтримки військових і їхніх рідних ще більш всеохопною», — підкреслила Алла Бублик, військова психологиня, представниця відділу психологічної підтримки та відновлення МОУ.

Для матерів та дружин полонених цей ретрит став не лише часом відновлення, а й простором взаємної підтримки — нагадуванням, що вони не самі у своєму очікуванні.

«Ти не одна в цій біді. Це велика підтримка, коли бачиш, що є люди, які розуміють, допомагають і вірять разом із тобою», — ділиться Лариса, мати полоненого морпіха.

Нагадаємо, проєкт «Серце Азовсталі» був заснований Рінатом Ахметовим у 2023 році для підтримки оборонців Маріуполя та їхніх родин. За цей час організація створила екосистему комплексної підтримки: фізична та психологічна реабілітація, протезування, власні квартири для оборонців з І та ІІ групою інвалідності, підтримка у здобутті освіти та працевлаштуванні тощо.