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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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«Серце Азовсталі» та «Шахтар Сталеві» об’єднують зусилля для підтримки ветеранів через спорт і посттравматичне зростання

Громадська організація «Серце Азовсталі» та команда з ампфутболу «Шахтар Сталеві» підписали меморандум про співпрацю, спрямований на розвиток ветеранського спорту, підтримку захисників України та створення нових можливостей для їхнього відновлення й самореалізації після поранень та полону.

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«Серце Азовсталі» та «Шахтар Сталеві» об’єднують зусилля для підтримки ветеранів через спорт і посттравматичне зростання

Партнерство передбачає реалізацію спільних проєктів у сфері адаптивного спорту, залучення ветеранів до спортивних активностей, а також розвиток програм, які поєднують фізичну реабілітацію з інструментами посттравматичного зростання.

У «Серці Азовсталі» наголошують: спорт є значно більшим, ніж спосіб підтримувати фізичну форму.

«Для „Серця Азовсталі“ спорт — це не лише фізична реабілітація. Це один із важливих інструментів посттравматичного зростання, який допомагає ветеранам повертати впевненість у собі, відчуття команди та контроль над власним життям. Ми бачимо, що саме спорт часто стає тією опорою, яка допомагає захисникам після поранень і полону знаходити нові цілі, нові сенси та нову якість життя», — зазначила директорка ГО «Серце Азовсталі» Тетяна Мальцева.

Окремим напрямом співпраці стане залучення тренерів з посттравматичного зростання «Серця Азовсталі» до роботи з учасниками команди. Фахівці допомагатимуть ветеранам не лише адаптуватися до нових життєвих обставин, а й перетворювати пережитий досвід на ресурс для подальшого розвитку.

Директор департаменту стратегічних ініціатив ФК «Шахтар» Юрій Свиридов підкреслив, що об’єднання зусиль дозволить розширити можливості для ветеранів у сфері адаптивного спорту та зробити ампфутбол ще доступнішим для тих, хто проходить шлях відновлення після служби:

«Серце Азовсталі» це благодійний проєкт, спрямований на підтримку захисників Маріуполя та їхніх родин, який був започаткований Рінатом Ахметовим у 2023 році. Натомість «Шахтар Сталеві» одна з перших в Україні ампфутбольних команд, у якій тренуються та беруть участь у змаганнях ветерани, що захищали країну. Ми сподіваємося, що ця співпраця відкриє нові можливості для розвитку ампфутболу. Важливо підтримувати захисників і створювати умови, у яких вони можуть грати, проходити реабілітацію через спорт і отримувати позитивні емоції».

У «Серці Азовсталі» переконані: поєднання спорту, підтримки побратимів та програм посттравматичного зростання створює ефективну модель відновлення ветеранів, яка допомагає не лише долати наслідки травматичного досвіду, а й відкривати нові можливості для майбутнього.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
31
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