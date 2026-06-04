«Серце Азовсталі» запускає проєкт «Ветеран і громада» для розвитку ветераноцентричних громад в Україні

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Пілотний проєкт реалізовуватиметься у Бучанській та Кам’янській громадах за участі Київської школи економіки (KSE) та американської організації America’s Warrior Partnership, яка має багаторічний досвід роботи з ветеранами на рівні громад у США.

Ініціатива є частиною системної роботи ГО «Серце Азовсталі» у напрямі посттравматичного зростання. Якщо існуючі програми організації зосереджені на безпосередній підтримці ветеранів, то новий проєкт працюватиме з громадами, допомагаючи їм створювати середовище, у якому ветерани можуть реалізовувати свій потенціал, брати активну участь у житті громади та сприяти її розвитку.

«Ми сфокусували себе на дуже конкретній цілі — допомогти кожному захиснику Маріуполя повернути контроль над власним життям. Для цього надважливо не лише підтримувати ветерана окремо, а й працювати з громадами. Ми хочемо допомогти громадам створити стратегії, які зроблять ветеранів центром майбутнього розвитку та зростання», — зазначила голова Наглядових рад Фонду Ріната Ахметова та «Серця Азовсталі» Наталія Ємченко.

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За її словами, аудит громад, проведений спільно з міжнародними партнерами, показав, що в Україні вже існує значна кількість ветеранських сервісів, однак вони часто залишаються розрізненими та складними для навігації. Тож організація ставить перед собою завдання обʼєднати наявні можливості в єдину зрозумілу систему.

Під час презентації проєкту було підписано меморандум з Бучанською громадою, де реалізовуватимуть пілотний проєкт. Бучанський міський голова Анатолій Федорук наголосив, що ветеранська політика має стати одним із ключових напрямів розвитку українських громад.

«Я думаю, що ми не лише посилимо один одного, а виробимо дійсно той фундамент, який Міністерство ветеранів зможе брати і масштабувати в інших територіальних громадах. Суспільство має переоцінити своє відношення до ветеранів, до учасників бойових дій, до членів їх родин і дати їм можливість на друге життя», — зазначив він.

До розробки проєкту також залучили самих ветеранів. Захисник Маріуполя Михайло Вернигора наголошує, що саме ветерани найкраще бачать прогалини в існуючій системі підтримки.

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«Ветеранам потрібна не стільки фінансова допомога, скільки можливості для самореалізації. Освіта, перенавчання, доступне середовище, можливість працювати й розвиватися — ось що справді важливо. Ми хочемо, щоб громади створювали умови, за яких ветерани зможуть реалізувати себе та будувати гідне майбутнє», — зазначив він.

У межах проєкту громади пройдуть комплексне навчання, аудит наявних сервісів та розроблять власні стратегії роботи з ветеранами на основі міжнародних практик. У разі успішної реалізації пілоту модель планують масштабувати на інші громади України.

У «Серці Азовсталі» наголошують: сильна ветераноцентрична громада — це не лише про підтримку ветеранів, а й про розвиток самої громади, яка отримує можливість залучити досвід, лідерські якості та потенціал людей, які захищали Україну.

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