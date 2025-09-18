«Серце Азовсталі» запустило гастроклуби для оборонців Маріуполя та їхніх родин

Реклама

Учасники під керівництвом шеф-кухарів готували літній салат із халумі та кавуном, сувлакі з курятини в грецькому маринаді з лимоном та спеціями, а також сливовий пиріг.

Окрім кулінарної частини, вечір мав і культурний вимір: звучали вірші Ліни Костенко, Володимира Сосюри, авторська поезія учасників та українські пісні у виконанні дівчат зі спільноти.

Організатори зазначають, що гастроклуби створюють атмосферу тепла й підтримки, де кулінарія стає приводом для щирого спілкування, взаємної підтримки та відновлення.

Реклама

«Для нас важливо, щоб захисники Маріуполя та їхні родини відчували, що поруч є спільнота, яка завжди підтримає. Гастроклуби стали ще одним кроком до створення середовища довіри, тепла і нових сенсів», - зазначила директорка "Серця Азовсталі Ксенія Сухова.

Нагадаємо, проєкт «Серце Азовсталі» був створений у 2023 році Рінатом Ахметовим для підтримки оборонців Маріуполя та їхніх родин. Організація вже підтримала понад 7000 оборонців Маріуполя - особисто або через членів родин. Створено комплексну екосистему підтримки, яка включає фізичну та психологічну реабілітацію, протезування, власні квартири для оборонців з І та ІІ групою інвалідності, підтримку у здобутті освіти та працевлаштуванні тощо.