"Серцеїдки по-українськи": дві сестри заманювали чоловіків на побачення та обкрадали їх

Поліція / © Shutterstock

Реклама

Романтичні знайомства на залізничному вокзалі Хмельницького закінчувалися для чоловіків повною втратою заощаджень. Поліція викрила двох сестер, які вигадали цинічну схему збагачення, використовуючи алкоголь та мобільні телефони своїх жертв.

Про це повідомили у поліції Хмельницької області.

Як встановили слідчі, до злочинів причетні дві місцеві жительки віком 20 та 23 роки. «Мисливськими угіддями» для сестер став залізничний вокзал міста.

Реклама

Сценарій був завжди однаковим: дівчата підходили до чоловіків, зав’язували невимушену розмову та пропонували продовжити спілкування за чаркою.

В подальшому, під час спільного розпивання алкогольних напоїв, коли пильність нових знайомих притуплялася, зловмисниці діяли блискавично.

Головною ціллю сестер були не гаманці, а сім-карти. Дівчата непомітно витягали їх з мобільних телефонів потерпілих.

Маючи на руках «сімку», прив’язану до банківського рахунку, вони отримували безперешкодний доступ до інтернет-банкінгу жертв. Після цього всі кошти з рахунків чоловіків миттєво зникали.

Реклама

Наразі правоохоронці встановили причетність родичок щонайменше до п’яти таких епізодів.

«Загальна сума збитків, завдана потерпілим — майже 300 тисяч гривень», — зазначили в поліції.

Слідчі поліції за процесуального керівництва прокуратури вже оголосили обом фігуранткам підозри.

Наразі слідчі дії тривають, правоохоронці перевіряють причетність сестер до інших аналогічних злочинів. За скоєне їм загрожує тривалий термін ув’язнення.

Реклама

Нагадаємо, нещодавно на Хмельниччині чоловік втратив 240 тисяч гривень, потрапивши на гачок аферистів під час спроби придбати авто онлайн. Потерпілий поетапно перераховував кошти за нібито доставку, розмитнення та сертифікацію машини з-за кордону, проте після отримання грошей «продавець» зник.