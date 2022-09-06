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"Сервіс для українців, як для іноземних дипломатів": в УЗ оголосили про тестування нових стандартів обслуговування

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"Сервіс для українців, як для іноземних дипломатів": в УЗ оголосили про тестування нових стандартів обслуговування

Фото: Tania Dovgan

В "Укрзалізниці" тестуватимуть нові стандарти обслуговування пасажирів.

Їх перевірять у двох потягах.

Про це повідомили у пресслужбі "Укрзалізниці".

"Ми вирішили, що кожен український пасажир вартий рівня сервісу, який ми пропонуємо для перевезень європейських дипломатів. Тож починаємо поступовий перехід на нові стандарти якісного обслуговування пасажирів у поїздах Укрзалізниці.

В межах "пілоту" на перших двох поїздах тестуємо наступне:

  • мийні засоби нового покоління для внутрішнього миття вагонів — ці вагони мають виглядати зразково;
  • замість кускового мила для рук тестуємо якісну піну в зручних автоматичних дозаторах;
  • встановили більш зручні тримачі для туалетного паперу та замінили сам папір;
  • забезпечили вбиральні одноразовими накладками на унітази;
  • додали дозатори паперових рушників", - йдеться в повідомленні.

Крім вищеназваних "нововведень" пасажирам пропонуватимуть скористатися гігієнічними наборами з одноразовими капцями, вологими та сухими серветками, зубною щіткою та пастою, гребінцем для волосся. Їх можна буде придбати у провідника, а для пасажирів вагонів люкс (СВ) цей набір буде включено до вартості квитка.

Повідомляється, що "пілотні" вагони працюватимуть у потягу №75/76 Кривий Ріг — Київ та у "Потягу до перемоги" (до 13.09.2022 р. на маршруті №31/32 Запоріжжя — Львів).

Нагадаємо, Україна відновила залізничне сполучення з Молдовою. Цей маршрут 25 років не функціонував, тепер по ньому можуть перевозити 10 млн тонн вантажу на рік. 

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