Сервіси за кордоном відмовляють у паспортах юнакам, які виїхали до 18 років: у чому річ

Паспортні сервіси за кордоном масово відмовляють в оформленні паспортів юнакам-громадянам України віком 18 років, про яких немає запису у реєстрі призовників "Оберіг".

Про це повідомляє Судово-юридична газета.

Паспортні сервіси за кордоном відмовляють у прийманні документів для оформлення чи обміну паспорта громадянина України і закордонного паспорту юнакам віком 18 років, щодо яких відсутній запис у реєстрі "Оберіг". Йдеться і про тих, хто виїхав до 2022 року, зокрема, на навчання, чи після початку повномасштабної війни, і відповідно фізично не встиг стати на облік у ТЦК.

Чому відмовляють в оформленні паспортів?

Цю ситуацію обговорили на засіданні парламентського комітету з питань молоді та спорту. Там пояснили, що відмови паспортних сервісів офіційно пояснюються відсутністю "технічної можливості" передати дані про особу до реєстру "Оберіг". За даними МВС, для оформлення були прийняті документи лише в дев’яти осіб, про яких відсутній запис у реєстрі.

"Це спонукає молодих громадян звертатися до іноземних держав для отримання тимчасових документів, оскільки вони не мають можливості стати на військовий облік та отримати паспорт. І це при тому, що вони не підлягають мобілізації", – зазначили у комітеті.

Зазначається, що заступниця міністра оборони з питань цифровізаціїї Катерина Черногоренко розповідала в численних інтерв’ю, що чоловіки віком 17-25 років за кордоном зможуть стати на облік дистанційно. Це передбачає постанова уряду від 16 серпня 2024 року №932. Згідно з нею, чоловіки ставатимуть на облік як призовники без відвідування ТЦК та ВЛК, і "всі необхідні дані збиратимуться з інших реєстрів".

Черногоренко також повідомляла, що хлопців віком від 16 до 25 років, які оформлюватимуть паспорт, автоматично вноситимуть до реєстру "Оберіг" без проходження ВЛК. Це мало б стосуватися і тих, хто проживає за кордоном.

Тож, незважаючи на урядову постанову №932 про цифровізацію процесу, досі не вирішені питання механізму ставання на облік чоловіків віком 18-20 років, які виїхали за кордон після початку повномасштабної війни, до досягнення 18-річного віку, і які не встигли вчасно стати на облік.

Наразі ці чоловіки не можуть стати на військовий облік без повернення до України і відвідування ТЦК. Відповідно, вони позбавлені можливості оформлення (зокрема й замість втраченого або викраденого), обміну паспорта громадянина України і закордонного паспорту.

Такі чоловіки вважаються порушниками і мають сплатити штрафи

Судячи з пояснень Черногоренко, які цитує комітет з питань молоді та спорту, наразі ці чоловіки можуть вважатися порушниками військового обліку. На засіданні комітету посадовиця наголосила: "Ми зараз на рівні всієї держави, урядової команди, парламенту, інших органів стикаємось з викликом відтоку мобілізаційного капіталу і категорії призовників за кордон". Станом на 30 вересня цифрова команда Міноборони "завантажила 89% записів про призовників". Загалом 163 тис. призовників віком від 16 до 25 років були поставлені на облік до середини жовтня 2024 року.

"79 тисяч українців прив'язані до необхідності стати на облік і чекають паспорти в іноземних країнах, за даними ДМС. З цього числа ті особи, які потребували постановки на облік, це 5 тисяч осіб, були поставлені на облік, їм була розблокована ця послуга", – розповіла заступниця міністра.

Черногоренко сказала, що цифрова команда Міноборони "чекає від Генерального штабу, що робити українцям, які виїхали за кордон і у яких є порушення правил обліку".

Тобто, з пояснень заступниці міністра випливає, що непостановка на облік фізично у ТЦК може стати завадою для юнаків у отриманні відповідних документів за кордоном.

Черногоренко також повідомила, що у Верховній Рад зареєстровано законопроєкт №12093, який передбачає, що "кожний громадянин або громадянка можуть в "Резерв+" оплатити штраф в "два кліки".

"Вочевидь, йдеться про те, що коли хлопці 18-25 років зможуть дистанційно сплатити відповідні штрафи від 17 тисяч грн до 25,5 тисяч грн, то вони, відповідно, й отримають свої документи у паспортних сервісах за кордоном", – йдеться у статті.

Коментар ДМС

Заступник голови Державної міграційної служби Іван Двойленко повідомив, що автоматизована постановка на військовий облік громадян, яким виповнилось 18 років за кордоном, "знаходиться на стадії запровадження".

"Найближчим часом цей сервіс також буде готовий зі сторони Міноборони, ми зможемо таких громадян юного віку оформлювати документами і автоматично ставити на військовий облік", – сказав Двойленко.

Нагадаємо, раніше Черногоренко пояснювала, чому українці за кордоном отримують сповіщення про порушення військового обліку.

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