183
183
1 хв

Сервісний центр МВС тимчасово не працює: у чому причина

Українців попередили про призупинення роботи сервісного центру МВС.

Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Сервісний центр МВС

Сервісний центр МВС / © hsc.gov.ua

Сервісний центр МВС тимчасово не працює. Причина — позапланові технічні роботи.

Про це інформує Головний сервісний центр МВС﻿.

Як зазначається, через позапланові роботи надання послуг призупинено.

«Просимо з розумінням поставитися до ситуації та перепрошуємо за тимчасові незручності», — зазначають у повідомленні.

Раніше у сервісних центрах МВС оновили процедури оформлення «європротоколу» після ДТП. Тепер сервіс сам підтягуватиме дані про посвідчення водія, техпаспорт і страховий поліс із державних реєстрів, а водіям достатньо сфотографувати документи та підписати протокол у «Дії». Це зменшить кількість помилок і відмов у страхових виплатах, а статус розгляду справи можна відстежувати просто в застосунку.

183
