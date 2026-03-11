Сервісний центр МВС тимчасово не працює: у чому причина

Сервісний центр МВС / © hsc.gov.ua

Доповнено додатковими матеріалами

Сервісний центр МВС тимчасово не працює. Причина — позапланові технічні роботи.

Про це інформує Головний сервісний центр МВС﻿.

Як зазначається, через позапланові роботи надання послуг призупинено.

«Просимо з розумінням поставитися до ситуації та перепрошуємо за тимчасові незручності», — зазначають у повідомленні.

Раніше у сервісних центрах МВС оновили процедури оформлення «європротоколу» після ДТП. Тепер сервіс сам підтягуватиме дані про посвідчення водія, техпаспорт і страховий поліс із державних реєстрів, а водіям достатньо сфотографувати документи та підписати протокол у «Дії». Це зменшить кількість помилок і відмов у страхових виплатах, а статус розгляду справи можна відстежувати просто в застосунку.