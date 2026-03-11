- Дата публікації
Сервісний центр МВС тимчасово не працює: у чому причина
Українців попередили про призупинення роботи сервісного центру МВС.
Сервісний центр МВС тимчасово не працює. Причина — позапланові технічні роботи.
Про це інформує Головний сервісний центр МВС.
Як зазначається, через позапланові роботи надання послуг призупинено.
«Просимо з розумінням поставитися до ситуації та перепрошуємо за тимчасові незручності», — зазначають у повідомленні.
Раніше у сервісних центрах МВС оновили процедури оформлення «європротоколу» після ДТП. Тепер сервіс сам підтягуватиме дані про посвідчення водія, техпаспорт і страховий поліс із державних реєстрів, а водіям достатньо сфотографувати документи та підписати протокол у «Дії». Це зменшить кількість помилок і відмов у страхових виплатах, а статус розгляду справи можна відстежувати просто в застосунку.