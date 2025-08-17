- Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Сервіси «Дія" відновили роботу: які послуги знов доступні українцям
Міністерство юстиції повідомляє про завершення технічної перерви в роботі «Дії».
Сервіси та послуги у застосунку «Дія» та на порталі відновили роботу після технічної перерви.
Про це повідомляє пресслужба Мін’юсту у Telegram.
Тепер користувачі знову можуть відкривати бізнес, брати шлюб, купувати квартиру в іпотеку або замовляти довідки в ДРАЦС онлайн.
«Реєстри Міністерства юстиції повернулися до роботи, тож усі сервіси в „Дії“ функціонують швидко, стабільно та без перебоїв», — зазначили у відомстві.
Міністерство закликало користувачів продовжувати користуватися електронними послугами та наголосило на зручності й оперативності сервісів.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що з 20:00 16 серпня до 08:00 18 серпня було планове оновлення державних реєстрів, через що частина сервісів на порталі та в застосунку «Дія» тимчасово не працювала.