ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
698
Час на прочитання
1 хв

Серйозна автотроща на Рівненщині: ДТП з вісьмома авто паралізувала трасу Київ–Чоп

Масштабна ДТП на трасі Київ–Чоп спричинила транспортний колапс.

Автор публікації
Фото автора: Дар’я Щербак Дар’я Щербак
ДТП

ДТП

Дорожньо-транспортна пригода сталася сьогодні, 20 грудня, близько 13:00 на трасі Київ–Чоп у селі Біла Криниця. За попередньою інформацією, в аварію потрапили близько восьми транспортних засобів.

Про це пише поліція Рівеньської області.

Внаслідок масового зіткнення відбулося загорання автомобілів. На місце події оперативно прибули рятувальники та екстрені служби, які ліквідували пожежу та розпочали деблокування людей з пошкоджених авто.

ДТП

ДТП

За попередніми даними, постраждали троє осіб. Рятувальники звільнили їх із понівечених транспортних засобів. Потерпілих доставили до медичного закладу, де вони проходять необхідне обстеження та отримують допомогу.

ДТП

ДТП

Через наслідки ДТП рух у бік столиці тимчасово перекритий. Водіїв закликають враховувати цю інформацію під час планування поїздок та за можливості обирати альтернативні маршрути.

Нагадаємо, у Києві на Набережному шосе сталася смертельна ДТП — загинув водій. Ще троє пасажирів потрапили до лікарні.

Дата публікації
Кількість переглядів
698
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie