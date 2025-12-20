Серйозна автотроща на Рівненщині: ДТП з вісьмома авто паралізувала трасу Київ–Чоп

ДТП

Реклама

Дорожньо-транспортна пригода сталася сьогодні, 20 грудня, близько 13:00 на трасі Київ–Чоп у селі Біла Криниця. За попередньою інформацією, в аварію потрапили близько восьми транспортних засобів.

Про це пише поліція Рівеньської області.

Внаслідок масового зіткнення відбулося загорання автомобілів. На місце події оперативно прибули рятувальники та екстрені служби, які ліквідували пожежу та розпочали деблокування людей з пошкоджених авто.

Реклама

ДТП

За попередніми даними, постраждали троє осіб. Рятувальники звільнили їх із понівечених транспортних засобів. Потерпілих доставили до медичного закладу, де вони проходять необхідне обстеження та отримують допомогу.

ДТП

Через наслідки ДТП рух у бік столиці тимчасово перекритий. Водіїв закликають враховувати цю інформацію під час планування поїздок та за можливості обирати альтернативні маршрути.

Нагадаємо, у Києві на Набережному шосе сталася смертельна ДТП — загинув водій. Ще троє пасажирів потрапили до лікарні.