Серйозна ДТП на Рівненщині: на блокпосту випадково загинув чоловік (фото)

Один із водіїв не впорався з керуванням.

На Рівненщині загинув чоловік, який стояв біля блокпоста — на нього наїхало авто, яке втрапило у ДТП.

Про це повідомили у поліції Рівненської області.

За попередньою інформацією водій автомобіля Opel не впорався із керуванням та врізався у відбійник. Автомобіль "ВАЗ", який їхав за ним у цей момент — пригальмував, у результаті чого зіткнення із ним допустив кермувальник позашляховика Hyundai Terracan.

Від удару транспортні засоби відкинуло на осіб, які стояли на дорозі біля блокпосту: один чоловік загинув, ще двох госпіталізували до лікарні.

На місці події працювали поліцейські. Деталі смертельної автопригоди встановлюються.

Нагадаємо, на Миколаївщині водій втопив патрульну поліцейську у каналі і втік з місця аварії.

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