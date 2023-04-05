Серйозна ДТП на Рівненщині: на блокпосту випадково загинув чоловік (фото)

Один із водіїв не впорався з керуванням.
На Рівненщині загинув чоловік, який стояв біля блокпоста — на нього наїхало авто, яке втрапило у ДТП.
Про це повідомили у поліції Рівненської області.
За попередньою інформацією водій автомобіля Opel не впорався із керуванням та врізався у відбійник. Автомобіль "ВАЗ", який їхав за ним у цей момент — пригальмував, у результаті чого зіткнення із ним допустив кермувальник позашляховика Hyundai Terracan.
Від удару транспортні засоби відкинуло на осіб, які стояли на дорозі біля блокпосту: один чоловік загинув, ще двох госпіталізували до лікарні.
На місці події працювали поліцейські. Деталі смертельної автопригоди встановлюються.
Нагадаємо, на Миколаївщині водій втопив патрульну поліцейську у каналі і втік з місця аварії.
Читайте також:
- На Хмельниччині в страшній ДТП загинули бабуся з внучкою (фото)
- В Одесі водійка під час тест-драйву збила чоловіка з дитиною (фото)
- Заснув за кермом: на Закарпатті водій відправив на той світ пасажирку автівки (фото)
- Зіткнувся з деревом: у моторошній ДТП на Одещині загинули батько та двоє дітей (фото)
- Чоловік збив на смерть власну дружину: як це сталося