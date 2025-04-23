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Серйозна загроза балістики: у Києві та низці областей знову повітряна тривога
Людей закликають пройти до укриттів і не нехтувати сигналами сирени.
У Києві після обіду 23 квітня оголосили повітряну тривогу через загрозу балістики. Сирени також лунають у низці інших областей.
«Увага! Загроза застосування балістичного озброєння зі сходу», — попередили Повітряні сили ЗСУ.
Проте станом на 15:21 ракети в повітряному просторі не фіксуються, тому у більшості областей пролунали відбої.
Нагадаємо, що диктатор Путін знайшов цинічне виправдання російським ударам по цивільних об’єктах.