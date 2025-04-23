Серйозна загроза балістики: у Києві та низці областей знову повітряна тривога

Повітряна тривога 23 квітня / © ТСН.ua

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У Києві після обіду 23 квітня оголосили повітряну тривогу через загрозу балістики. Сирени також лунають у низці інших областей.

«Увага! Загроза застосування балістичного озброєння зі сходу», — попередили Повітряні сили ЗСУ.

Карта повітряних тривог станом на 15:11

Проте станом на 15:21 ракети в повітряному просторі не фіксуються, тому у більшості областей пролунали відбої.

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