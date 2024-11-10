Серйозні провокації з боку росіян в одній з областей: влада закликала жителів не виходити на вулицю

Окупанти все частіше використовують БпЛА різних модифікацій, зокрема Mavic (“Мавік”), якому не можуть протидіяти засоби РЕБ, а також FPV-дрони.

В Херсонській області 11 листопада українська влада чекає на "серйозну провокацію" з боку армії РФ.

Про це попередив речник Херсонської ОВА Олександр Толоконніков в ефірі телеканалу FREEДОМ ввечері 10 листопада.

За словами речника, другий день поспіль Херсонська область не потерпає від масованих атак з боку ворога, тож завтра, 11 листопада, за словами Толоконнікова є ймовірність "якоїсь серйозної провокації".

"Закликаємо мешканців Херсонщини поберегтися, не виходити на вулицю, краще провести цей день удома. Якщо будуть чутні вибухи, то потрібно користуватися правилом двох стін або спускатися в укриття”, — сказав Толоконніков.

За його словами, у місті внаслідок обстрілів з боку армії РФ лише у вересні 2024 року постраждало 154 людини, а в жовтні — 124.

"Тобто в жовтні трохи знизилася кількість постраждалих внаслідок російських атак, але водночас кількість самих атак не зменшилася, люди просто стали обережнішими, звісно ж, наші збройні сили протидіють їм більш якісно згодом”, — розповів речник Херсонської ОВА.

Тим чвасом Кремль заявив, що його мета завоювати Україну залишилася незмінною. За інформацією західних ЗМІ, йдеться про ключові міста, зокрема Запоріжжя та Херсон.

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