"Серйозний сигнал": Зеленський зустрівся з головою військового комітету НАТО Бауером – що обговорили

Президент Володимир Зеленський провів зустріч із головою Військового комітету НАТО адміралом Робертом Бауером.

Про це передає пресслужба глави держави.

Зеленський зауважив, що це перший візит Бауера до України від початку повномасштабної війни.

"Це серйозний сигнал підтримки для нашого суспільства. Підтримка з боку НАТО та держав – членів Альянсу передусім дуже важлива для морального стану наших бійців і цивільних українців. Ми дуже цінуємо те, що можемо розраховувати на вас", – сказав президент.

Це перший візит Бауера до України від початку повномасштабної війни

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Сторони обговорили першочергові оборонні потреби України та необхідність додаткових систем ППО, щоб захистити українців від ракетних і дронових атак росіян.

Зеленський також розповів про очікування України від цьогорічного саміту НАТО у Вашингтоні.

"Розраховуємо на справедливі оцінки досягнень нашої країни та рішення Вашингтонського саміту, які зможуть наблизити Україну до членства в Альянсі", – зазначив він.

Своєю чергою, Бауер повторив свої слова, сказані сьогодні на Київському безпековому форумі, про те, що прапор Швеції буде не єдиним синьо-жовтим у НАТО.

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Зеленський, Сирський, Умєров і РОБЕР БАУЕР! ВАЖЛИВІ СЛОВА від очільника військкомітету НАТО!