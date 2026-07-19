Великий мінус у живій силі та техніці: втрати Росії станом на 19 липня

Понад 1500 окупантів вирушили до пекла / © Associated Press

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РФ продовжує втрачати свою армію та техніку на фронті. За попередню добу українські захисники ліквідували ще 1520 окупантів.

Про це повідомив Генштаб Збройних сил України.

Загальні втрати окупантів від початку повномасштабної війни:

особовий склад — близько 1 428 930 осіб (+1520)

танки — 12156 (+5)

бойові машини — 24963 (+7)

артилерійські системи — 46261 (+92)

РСЗВ — 1950 (+4)

засоби ППО — 1505 (+3)

літаки — 438

гелікоптери — 354

наземні робототехнічні комплекси — 1956 (+13)

БпЛА — 416656 (+1858)

крилаті ракети — 4915 (+1)

кораблі (катери) — 34

підводні човни — 2

автомобілі та автоцистерни — 122289 (+547)

спеціальна техніка — 4430 (+2)

Нагадаємо, у ЦРУ повідомили, що російські військові, які потрапляють на фронт в Україні, мають надзвичайно низьку тривалість виживання — від 20 до 30 хвилин. Однією з головних причин цього стали українські ударні безпілотники із ШІ, які перетворилися на високоточні та відносно дешеві засоби ураження.

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