Серйозний удар по РФ: ЗСУ знищили логістичний хаб і пункти управління БпЛА ворога

Удари по РФ

Українські військові вдарили по низці об’єктів противника на тимчасово окупованих територіях та у РФ. Під прицілом були логістичні хаби, зосередження живої сили, реактивні системи залпового вогню та засоби радіоелектронної боротьби.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ України.

Що потрапило під удар

Як повідомляє оперативне командування «Південь», у межах нічних і денних операцій протягом останніх днів завдано точкових ударів по ключових об’єктах противника. Зокрема:

Запорізька область — підрозділи уразили зосередження живої сили на полігоні «Приморський Посад». Це дозволяє послабити наступальні можливості ворога та знизити загрозу для наших населених пунктів;

Південно-Слобожанський напрямок ЗСУ — уражено російську реактивну систему залпового вогню калібру 300 мм 9К515 «Торнадо-С», яка дозволяє уражати цілі на відстані до 120 км.

«Ця РСЗВ розроблена як легка і універсальна версія системи „Смерч“ та дозволяє уражати цілі на відстані до 120 км», — йдеться у повідомленні.

Донецька область — уражено логістичний хаб ворога, що порушує постачання та підтримку окупантів.

Курська, Брянська та Бєлгородська області — уражено пункт управління БпЛА підрозділу зі складу спеціального полку «Ахмат» та станції радіоелектронної боротьби противника.

«Втрати противника та масштаби завданих збитків уточнюються», — зазначають у командуванні.

Сили оборони України наголошують, що продовжуватимуть системно послаблювати наступальні можливості і знижувати бойовий потенціал російського агресора.

Раніше ЗСУ відпрацювали по росіянах на окупованих територіях. Так, у районі Курахівки на Донеччині уражено два пункти управління противника полкового та дивізійного рівнів. Є також влучання у склад боєприпасів.

Крім того, у районах Успенівки та Гуляйполя Запорізької області українські бійці вдарили по пунктах управління БпЛА.