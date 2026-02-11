Москва / © Getty Images

Сестра головного фігуранта корупційної схеми в енергетиці Тимура Міндіча користувалася квартирою в центрі Москви, яка належить сімʼї генерала армії РФ Миколи Аброськіна, який займав високу посаду в адміністрації президента РФ Володимира Путіна.

Про це йдеться в розслідування «Слідства.Інфо» та «Dnipro.media».

За інформацією журналістів, ще від 2014 року Любов Міндич замовляла доставку товарів з московських магазинів на вулицю Малая Бронная, що в районі Патріарших ставків російської столиці.

Ця ж квартира зазначена як її адреса проживання у профілях російських медичних сервісів станом на 2024 рік.

Щоправда, у витоках із російських клієнтських баз сестра Тимура Міндіча згадується як Любов Журавльова — за прізвищем її чоловіка, російського бізнесмена Андрія Журавльова.

Журавльов на 70% володіє компанією «ЭКОБЕРЕНИЧЕ РУС» та має спільний бізнес із групою компаній «Регіон», яка співпрацює з російськими нафтовими гігантами, такими як «Роснефть» і «Тюменьнефтегаз».

Московська квартира влощею понад 180 кв. м, адресу якої вказувала як місце проживання Любов Журавльова (Міндіч), згідно з витягом права власності, який отримали журналісти, від 2009 року належить Олені Аброськіній.

Чоловік власниці — генерал російської армії Микола Павлович Аброськін. Коли Володимир Путін став президентом РФ він призначив цього російського генерала першим заступником керівника Управління справами президента РФ. На цій посаді він перебував до грудня 2020 року.

Ні власники квартири, ні Любов Міндич та її родина не відповіли на пропозицію журналістів прокоментувати цю інформацію.

Тимур Міндіч у коментарі журналістам заявив, що його сестра не має майна в Росії та не веде там жодної діяльності.

Нагадаємо, раніше Любов Міндіч відмовилася коментувати інформацію про купівлю нею нерухомості у Швейцарії, про яку йдеться на оприлюднених плівках НАБУ.