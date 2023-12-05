"Сестру поспіхом засипали землею, щоб приховати вбивство": в Чернігові розслідують загадкову смерть молодої жінки

Рідні переконані, що жінка померла після того, як її побив цивільний чоловік.

16 квітня 2022 року – Чернігів лише починає оговтуватися від облоги російських терористів, місто продовжує втрачати десятки життів через обстріли. Цієї ночі в одну з місцевих лікарень повідомляють про, на перший погляд, зовсім не резонансну смерть місцевої мешканки Вікторії Лещенко. Лікарі називають причину – “Захворювання зумовлене ВІЛ” та подруги жінки встигають зробити фото тіла з моргу, які згодом буквально перевернуть справу.

ТСН.ua розповідає історію смерті Вікторії, яка може витягнути на поверхню бездіяльність деяких представників правоохоронних органів, безкарність злочинців та вкотре нагадує про проблему домашнього насильства.

Що трапилось

Про дивну смерть в Чернігові нам стало відомо від родичів померлої. До нас вони звернулися, адже були впевнені, що поліція “закриє” справу не розібравшись. І справді, правоохоронці та лікарі спочатку не помітили нічого дивного, а ось друзі та рідні покійної забили на сполох, попри те, що останні перебувають по ту сторону океану, у США.

Вікторія та Володимир жили в цивільному шлюбі від 2021 року, а в ніч проти 16 квітня 2022 жінка раптово помирає, про смерть повідомляють її двоюрідній сестрі, яка живе у Штатах, Ірині Шорт.

“До мене надійшло повідомлення від шкільної знайомої: “Віки немає”. Начебто зателефонував її цивільний чоловік і сказав, що вона вночі померла. Він згодом зателефонував і мені та розповідав, що Віка прийшла звідкись, лягла, заснула і померла”, – пригадує Ірина.

А вже через деякий час сімʼї Шортів прислали фото з моргу, які встигли зробити подруги. На тілі синці та рани, жінка понівечена, однак у висновку про причини смерті про це не йдеться, а Вікторію поспіхом ховають.

Довідка про причину смерті

“Розумієте, я з нею розмовляла день до цього по відеозвʼязку, я бачила її, вона була абсолютно нормальна, в неї не було ніяких синців, ніяких ушкоджень, – каже Ірина Шорт. – Я вважаю, злочинець та його родичі посприяли, щоб все так сталося, щоб у висновку про це не йшлося, щоб її засипали землею поспіхом, аби приховати вбивство”.

Без матері залишилася одинадцятирічна дитина.

“Він погрожував побити Віку”. Кого звинувачують рідні

Рідні переконані, що це було вбивство, та звинувачують її цивільного чоловіка Володимира П. (ред. ми свідомо не розкриваємо особу підозрюваного, адже він станом на зараз перебуває під слідством).

За словами Ірини, вона ще при першому знайомстві з цим чоловіком відчула, що сестра може втрапити в біду: “В мене був інцидент з ним, це було ще 9 квітня 2021 року. Він до мене зателефонував з номера моєї сестри. Каже мені “Я муж Віки”, хоч вона мені про нього не казала… Почав погрожувати, – телефонував до мого чоловіка та вимагав гроші.”

Володимир П., на її думку, надмірно контролював свою цивільну дружину, “це навіть було чути в телефонних розмовах”. Те ж саме підтверджує Грант Шорт - чоловік Ірини, який розповів нам, що Володимир присилав відео, де бʼє Вікторію та вимагав в нього гроші, “щоб це припинилося”.

“Він раніше навіть дзвонив мені, і вимагав грошей, погрожував побити Віку. Пізніше того ж дня він надіслав мені відео, на якому він її б'є, але це було одне з тих відео, яке зникає після того, як ви його побачили”, – розповів нам Грант.

Пара публікувала в соціальних мережах фото своїх подорожей ще 2021-го року. / Фото: Фото з соціальних мереж

ТСН.ua вдалося дізнатися, що підозрюваний вже і раніше був фігурантом інших кримінальних проваджень. Одне з яких навіть набуло розголосу в медіа.

У травні 2013 року, ще на той час ще 31-річний чернігівець, жорстоко побив місцеву мешканку. За її словами, він проник до квартири, коли вона спала, і почав бити шматком арматури.

"Я відпочиватиму на Канарах, а ти - в труні", - сказав мій кривдник і завдав кілька ударів по голові, - з жахом тоді розповідала жінка. - А коли він вирішив, що я мертва, забрав золоті прикраси на суму близько 20 тисяч доларів США, грав у комп'ютерні ігри та їв цукерки просто в мене вдома. Прокинулася я тільки вранці. Ледве доповзла до телефону і зателефонувала подрузі, яка викликала "швидку".

Тоді потерпіла згадувала про батька чоловіка, який нібито “допомагає йому уникнути відповідальності за вчинки”. Про те ж саме і зараз говорять спільні знайомі пари Вікторії та Володимира. За їхніми словами, підозрюваний часто вихвалявся звʼязками свого батька, мовляв “він все вирішує”.

Отож про нього нам теж вдалося дізнатися деякі факти. П. старший був членом чернігівської обласної організації такої собі партії “Ліва опозиція” з відверто проросійськими поглядами та комуністично-”регіональним” минулим.

Після повномасштабного вторгнення, 20 березня 2022 року президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони (РНБО) про призупинення діяльності низки політичних партій. До списку потрапила і "Ліва Опозиція", а 16 червня восьмий апеляційний суд Львова заборонив цю партію.

Однак судячи з подальших подій, погляди батька підозрюваного могли і не змінитися. 20 липня 2023 року Чернігівський суд виносить йому обвинувальний вирок у справі про “виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, глорифікація її учасників”. Судді вирішили призначити покарання у вигляді 3 років позбавлення волі, але звільнили від його відбування з умовою, що він протягом 1 року не вчинить нового кримінального правопорушення.

Поліція почала розслідування

ТСН.ua звернувся із запитом до чернігівських правоохоронців. Як вдалося зʼясувати, фігуранту вручено підозру і справою займаються слідчі.

“Слідчими слідчого відділу Чернігівського районного управління поліції здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом нанесення Лещенко В. тяжких тілесних ушкоджень, внаслідок яких остання померла, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 121 КК України”, – підтвердив нам заступник начальника Головного управління поліції у Чернігівській області полковник Євген Гончаров.

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Там додали, що у провадженні проведено ряд слідчих (процесуальних) дій, а місце перебування підозрюваного їм відомо.

За словами представниці потерпілої сторони, адвоката Наталії Боднар, підозрюваний станом на зараз перебуває під домашнім арештом.

“Мати і родина померлої більше року чекали бодай якихось результатів слідства і зараз сподіваються на те, що винний буде підданий суду: справедливому і незалежному, незважаючи на вихваляння звʼязками, які все вирішують”, – розповідає Наталія Боднар.

Окрім того, залишається невідомо, чому справа не розслідувалась з самого початку, одразу після смерті жінки. Від Наталії нам стало відомо, що цим питанням займається Державне бюро розслідувань. Цей орган уповноважений розслідувати злочини, вчинені правоохоронцями, має з’ясувати чому поліція не розпочала досудове розслідування одразу ж після виявлення трупа з тілесними ушкодженнями, які можуть свідчити про насильницьку смерть. Результати ДБР покажуть чи дійсно у цьому випадку є підстави підозрювати працівника поліції у вчиненні службового злочину.

“Ситуація з виявленням трупа Вікторії Лещенко, на моє переконання, є абсолютно ясною з точки зору того, які дії мали обов’язково здійснити працівники правоохоронних органів. Так, після виявлення на трупі слідів насильницької мали б бути внесені відомості про відповідний злочин до Єдиного реєстру досудових розслідувань, після чого мало б розпочатися досудове розслідування. Проте цього зроблено не було, а жінка була похована. Тому, отримавши від мене роз’яснення щодо правового регулювання цих питань, потерпіла вирішила звернутися до Державного бюро розслідувань із заявою про вчинення злочину відповідним працівником поліції. Мати і родичі померлої щиро сподіваються на справедливість як щодо особи, яка винна у смерті Вікторії, так і стосовно усіх осіб, які могли допустити службову недбалість при розслідуванні та видачі відповідних офіційних документів”, – додала адвокат

Зараз обидві справи перебувають на етапі розслідування, а рідні та друзі сподіваються, що винні все ж будуть покарані. Зокрема, чоловік сестри загиблої Грант Шорт у розмові з ТСН.ua підсумував: “Я не лишаю сподівань, що в Україні існує верховенство права та справедливість”.

В Україні з кожним роком загострюється проблема домашнього насильства

Щороку в Україні, за інформацією Програми розвитку ООН (ПРООН), в результаті домашнього насильства гинуть 600 жінок. Від фізичного домашнього насильства в Україні страждає близько 2-ох мільйонів людей. Статистика говорить, що у понад 80-ти % — це насильство чоловіків щодо жінок.

За офіційними даними Національної поліції України, минулого 2022 року надійшло понад 244 тисячі звернень з приводу фактів домашнього насильства, що є на 40% більше, ніж у попередньому році та на 15% більше, ніж у 2020 році і на 41% більше, ніж у 2019 році.

Статистика показує, що домашнє насильство в Україні під час воєнного стану не втратило своєї актуальності, а навпаки спостерігається зростання.

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