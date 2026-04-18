Севастополь огорнуло димом від пожежі: куди влучили дрони (фото)

Атака українських дронів

Реклама

Місто Севастополь у тимчасово окупованому Криму огорнули клуби чорного диму від пожежі, місцеві мешканці скаржаться на сморід від кіптяви у повітря. Пожежа виникла на нафтобазі, розташованій у Козачій бухті, після масованої атаки безпілотників у ніч проти 18 квітня.

Про це повідомляють моніторингові Telegram-канали.

Судячи із опублікованих у соцмережах кадрів, на території промислового об’єкта сталося потужне загорання.

Реклама

Відомо, що у Козачій бухті розташовані ключові паливні резервуари, які забезпечують потреби Чорноморського флоту РФ.

За свідченнями очевидців, вночі у небі над Севастополем було чутно звуки польоту безпілотників, які супроводжувалися безперервною стріляниною зі стрілецької зброї та зенітних установок, якими окупанти намагалися збити повітряні цілі.

Коли пролунали вибухи, над портовою зоною здійнявся густий дим, а в небі з’явилися відблиски від пожежі.

Окупаційна влада Севастополя традиційно намагається применшити масштаби наслідків удару. Підконтрольний Росії голова міста Михайло Развожаєв заявив, що причиною займання стало падіння уламків збитого дрона-камікадзе на резервуар, який начебто був майже порожнім.

Реклама

За його версією, ситуація перебуває під повним контролем екстрених служб, а пошкодження об’єкта є несуттєвими.

Однак, як свідчать фото, опубліковані «Крим.Реалії», у Севастополі досі видно чорний дим від пожежі на нафтобазі.

Офіційні українські силові відомства зберігають інформаційну тишу, чекаючи на повні дані об’єктивного контролю з супутників.

Нагадаємо, раніше в Генштабі ЗСУ повідомили, що у ніч проти 18 квітня українські військові поцілили в чотири об’єкти нафтопереробної галузі на території Росії, а також били по ремонтних підрозділах росіян.