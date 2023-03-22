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"Севастополь, що там?": у соцмережах повідомляють про можливу атаку безпілотниками

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
Дата публікації
Перегляди
18к
Час на прочитання
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"Севастополь, що там?": у соцмережах повідомляють про можливу атаку безпілотниками

Фото: Getty Images

Жителі Севастополя повідомляють про гучні звуки вибухів над містом.

У Севастополі повідомляється про роботу ППО, а також, що ймовірно є атака повітряними та морськими безпілотниками.

Про це повідомляють у соціальних мережах.

Повністю зупинено рух морського транспорту.

У Севастопольській бухті щось горить, за словами місцевих, морський безпілотник.

«Севастополь, що там? Як справи?», - іронізують українські користувачі Мережі.

Вибухи були дуже гучними, в очевидців інциденту трусилися вікна в оселях. 

© соцмережі
Фото: соцмережі

Раніше повідомлялося, що "бавовна" у Джанкої, що в Криму, пошкодила вузлову станцію залізниці

Також очільниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк розповіла про  вибух в Криму та панічні настрої на півострові

Нагадаємо, що 20 березня, в тимчасово окупованому Криму біля аеродрому в Джанкої було чути сильні вибухи. У ГУР повідомили, що у Джанкої знищили російські крилаті ракети "Калібр НК" під час їхнього транспортування залізницею. За інформацією ЗМІ, Джанкой атакував китайський безпілотник SkyEye.

ТСН.ua зібрав усе, що відомо про гучну ніч у тимчасово окупованому Криму.

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Дата публікації
Перегляди
18к
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