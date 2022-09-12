Севастопольська бригада морпіхів - все: ЗСУ знищили 85% підрозділу окупантів на Херсонщині

Морпіхи з Севастополя під час боїв втратили 85% особового складу.

Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ.

"Після вдалих дій, проведених Силами оборони на Херсонському напрямку, ворог зазнав значних втрат у живій силі. За наявною інформацією, 810 окрема бригада морської піхоти (пункт постійної дислокації місто Севастополь) втратила майже 85% особового складу. У решти військовослужбовців вкрай низький морально-психологічний стан, вони масово відмовляються від повернення до зони ведення бойових дій", - повідомили у Генштабі.

Нагадаємо, що російські окупанти в істериці з приводу контрнаступу ЗСУ на Харківщині. Через це після того, як "спіймали облизня", вони вирішили перекинути туди всі наявні в них сили.

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