Сейм і Десну отруїли?: що знайшли у водоймах і наскільки це небезпечно

Ситуація з забрудненням річок Сейм та Десна потребує ретельного моніторингу та координації дій між різними відомствами. Нині цим вже займаються.

Які результати показали перевірки, розповів голова Державного агентства водних ресурсів України Михайло Янчук в ефірі телемарафону.

Чим забруднені річки Сейм і Десна

"Вчора за дорученням прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля відбулося засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. За його результатами відповідні доручення надані всім дотичним органам влади, включаючи обласні військові адміністрації (ОВА), Державну службу України з надзвичайних ситуацій (ДСНС), Міністерство довкілля, Держводагентство, Державну екологічну інспекцію та Держрибагентство. Кожна організація має свої функції та повноваження, і всі розуміють, як діяти для ліквідації забруднення", — зазначив Янчук.

За його словами, Держводагентство здійснює посилений щоденний моніторинг якості води в річці Сейм та Десна.

"Ми контролюємо динаміку показників забруднення і відслідковуємо ситуацію. Наразі зафіксовано зниження рівня розчиненого кисню в воді у 3-4 рази та перевищення нормативів хімічного споживання кисню в 2-3 рази. Ці показники вказують на забрудненість води, але не дають чіткої відповіді щодо конкретних елементів забруднення", — пояснив Янчук.

Янчук також повідомив, що наразі залучено спеціалізовані інститути та наукові установи для визначення джерела та характеру забруднення.

"На основі наших досліджень, можемо підтвердити, що немає жодних ознак наявності хімічних або високотоксичних компонентів. Це органічне забруднення", — сказав він.

Як очищують воду в річках Сейм і Десна

Щодо заходів з очищення води, Янчук додав: "Заходи вже почали реалізовуватись, проте треба почекати деякий час, щоб зрозуміти, скільки ще потрібно зробити дій для локалізації і усунення забруднення. Станом на зараз ми не можемо точно сказати, скільки часу це займе".

Водночас нині в межах річки Десна не перевищуються нормативи якості води, які характерні для поточного сезону. Тобто загрози для населення немає.

"Ситуація така, що зафіксовано забруднення було в Сеймі, але це забруднення переміщується. Воно досягло Десни, але поки що найбільша концентрація забруднення все одно ще знаходиться в Сеймі", - пояснив Янчук.

Рекомендації для населення

Голова Державного агентства водних ресурсів надав рекомендації для місцевих, щоб зберегти їхнє життя та здоров'я:

не купатися в воді,

не здійснювати вилов риби,

не використовувати цю воду для задоволення господарсько-побутових потреб, зокрема, напування худоби.

"Офіційні органи будуть виходити з комунікацією та повідомляти про завершення обмежень, як тільки відбудеться ліквідація забруднення", — зазначив він.

Михайло Янчук також нагадав, що подібна ситуація вже траплялася у 2011 році.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Забруднення Сейму та Десни! Не купатися, не ловити риби, не пити воду з річок!

Нагадаємо, в річці Сейм на Сумщині виявили масовий мор риби. Причиною стало потрапляння до водойми великої кількості органічних речовин, що знизило рівень кисню у воді.

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