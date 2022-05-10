Сейм Литви одноголосно визнав Росію державою-терористкою

У Литві парламент проголосував за визнання Росії державою-терористкою.

За відповідну резолюцію проголосували усі 128 депутатів Сейму.

Про це повідомляє видання Lrt.lt.

У литовському парламенті заявили, що кремлівський режим прагне знищити українську націю, тому такі дії мають бути визнані геноцидом, а Росія є державою, яка підтримує та здійснює тероризм.

В ухваленій резолюції Сейм констатував що збройні сили РФ та найманці скоїли масові військові злочини на території України, особливо у містах Буча, Ірпінь, Маріуполь, Бородянка та Гостомель. Їхні дії мають за мету повне або часткове знищення української нації, зламу її духу шляхом убивства її членів цілими сім'ями, зокрема дітей, викрадення їх, тортури, зґвалтування, зокрема неповнолітніх, знущань з тіл вбитих та закатованих.

"Сейм Литви визнає повномасштабну збройну агресію проти України з боку збройних сил Російської Федерації та її політичного та військового керівництва, що розпочалася 24 лютого 2022 року, геноцидом українського народу", - йдеться у резолюції.

В ухваленій резолюції наголошується на тому, що усі винні в смертях українців мають бути покарані, а міжнародне співтовариство має створити Спеціальний міжнародний кримінальний трибунал для розслідування та оцінки агресії Росії проти суверенної України.

"Російська Федерація, збройні сили якої свідомо і систематично обирають цивільні об'єкти для бомбардувань, є державою, яка підтримує та здійснює тероризм", - йдеться в резолюції.

Нагадаємо, що відсторонення президента Росії Володимира Путіна від влади є єдиним способом захистити захід і його союзників від майбутніх загроз з боку Кремля. Поки існує путінський режим, який має намір вести війни за межами російської території, навколишні його країни пеебувають в небезпеці.