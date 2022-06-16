Сейм Литви визнав вивезення українців до Росії депортацією українського народу

Сейм Литви визнав примусове вивезення українців до Росії та тимчасово захоплених територій депортацією українського народу.

Своєю резолюцією Сейм визнає, що збройна агресія, яку проводить військове та політичне керівництво РФ, та вивезення українців - це депортація. У Вільнюсі закликають міжнародне співтовариство також домагатися відповідальності Москви за ці злочини.

Про це повідомляє портал Delfi.

Документ засуджує, що понад мільйон мирних мешканців було вигнано зі своїх будинків і примусово депортовано, щоб "знищити українську ідентичність". Зазначаєтья, що серед цих цивільних осіб було депортовано 200 тис. дітей.

Сейм звернувся цією резолюцією до інших держав, аби були притягнуті до кримінальної відповідальності особи, які організують депортацію и причетні до неї, а також скоюють злочини проти людяності, геноцид та інші воєнні злочини.

Резолюію ухвалив парламент 50 голосами "за". Її представили 23 парламентарі з різних фракцій, серед них і представники опозиційних політичних сил - "Партії праці" та "Соціал-демократичної партії". Через конфлікт із керівною більшістю опозиція не брала участі у голосуванні.

"Від агресивної Росії, чи це було 80 років тому, чи сьогодні, ми, на жаль, не можемо очікувати нічого нового. Здійснюються ті самі злочини проти людяності, висилання, проводиться така політика і військова агресія, яка може привести окремі країни, а, мабуть, і цілі регіони до можливого голоду чи інших страшних речей", - зазначила одна з ініціаторок проєкту Радвілле Моркунайте-Мікуленене з "Консервативної партії".

Як повідомлялося, Росія може змінити чинне законодавство, щоб полегшити прискорене "усиновлення сиріт" з України. На тимчасово окупованих територіях зникла значна кількість дітей, особливо з дитячих установ. Але поки що важко встановити, куди вони були вивезені.

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