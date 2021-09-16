Сезон грипу 2021–2022: які штами циркулюватимуть, коли та як отримати щеплення

Сезон грипу 2021–2022: які штами циркулюватимуть, коли та як отримати щеплення

Одне щеплення захищає впродовж усього епідемічного сезону.

У новому епідсезоні в Україні очікується циркуляція 4 штамів грипу. Щорічна вакцинація — найдієвіший спосіб захиститися від грипу та попередити важкі ускладнення хвороби.

Про це у четвер, 16 вересня, повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

Так, за прогнозом Всесвітньої організації охорони здоров’я, у новому епідсезоні в Україні ймовірно циркулюватимуть 4 штами вірусу грипу:

вірус, подібний A/Victoria/2570/2019(H1N1)pdm09

вірус, подібний A/Cambodia/e0826360/2020(H3N2)

вірус, подібний В/Washington/02/2019(лінія B Victoria)

вірус, подібний B/Phuket/3073/2013(лінія B/Yamagata)

КОЛИ ВАКЦИНУВАТИСЬ

У МОЗ наголошують, що вакцинуватися від цих штамів найкраще до початку циркуляції вірусів грипу (це вересень-жовтень), щоб утворився імунітет і достатня кількість захисних антитіл. Для цього потрібно приблизно два тижні.Однак щеплення можна робити й пізніше, навіть якщо у вашому регіоні уже зафіксовано сезонні спалахи захворюваності. Всупереч поширеному міфу, це не послаблює, а навпаки саме посилює здатність організму протистояти грипу.

КОМУ ВАКЦИНУВАТИСЯ ПЕРШОЧЕРГОВО

Медичним працівникам, які мають більший ризик захворіти на грип через особливості професії.

Вагітним, яким варто пам’ятати, що грип може мати серйозні наслідки. Натомість вакцинація проти сезонного грипу безпечна на всіх етапах вагітності.

Літнім людям, чий імунітет із віком стає менш ефективним у боротьбі з грипом, який може мати серйозні наслідки, коли вам за 65.

Людям із хронічними захворюваннями, яким слід пам’ятати, що за наявності хронічних недуг ризик ускладнень грипу значно підвищується, тому важливо захистити себе від них.

Учителям, соціальним працівникам та усім, хто працює в місцях скупчення людей.

ЯК ОТРИМАТИ ЩЕПЛЕННЯ

Вакцинація проти грипу належить до рекомендованих - її немає у національному календарі профілактичних щеплень, тому вакцину можуть закуповувати коштом місцевих бюджетів, підприємств або ж власним коштом. В умовах епідемії гострого вірусного захворювання COVID-19, особливо активно постає необхідність вакцинуватись в тому числі від сезонного грипу. Вакцина від COVID-19 не є аналогом вакцини проти відповідних штамів грипу, і навпаки.

У МОЗ нагадують, що одне щеплення захищає впродовж усього епідемічного сезону від найбільш розповсюджених і небезпечних штамів. Вакцина позитивно впливає на імунітет людини, зміцнює його і змушує працювати більш активно і продуктивно.

"Вакцинуючись, захистіть себе та близьких. Пам’ятайте, що хворий на грип або інші ГРВІ за один день можете інфікувати до 100 своїх колег чи випадкових перехожих", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо:

Осінньо-зимовий сезон грипу може бути поганим. Оскільки COVID-19 все ще ускладнює ситуацію, експерти кажуть, що щеплення від грипу може врятувати від тяжкої хвороби цього сезону.

Оскільки COVID-19 все ще ускладнює ситуацію, експерти кажуть, що щеплення від грипу може врятувати від тяжкої хвороби цього сезону. За словами заступника міністра охорони здоров'я, головного державного санітарного лікаря України Ігоря Кузіна, новий епідсезон грипу не відрізнятиметься появою нових штамів або прогнозами щодо більш тяжкого перебігу хвороби.

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