Сезон грипу 2021–2022: які штами циркулюватимуть, коли та як отримати щеплення

Одне щеплення захищає впродовж усього епідемічного сезону.
У новому епідсезоні в Україні очікується циркуляція 4 штамів грипу. Щорічна вакцинація — найдієвіший спосіб захиститися від грипу та попередити важкі ускладнення хвороби.
Про це у четвер, 16 вересня, повідомляє Міністерство охорони здоров'я.
Так, за прогнозом Всесвітньої організації охорони здоров’я, у новому епідсезоні в Україні ймовірно циркулюватимуть 4 штами вірусу грипу:
- вірус, подібний A/Victoria/2570/2019(H1N1)pdm09
- вірус, подібний A/Cambodia/e0826360/2020(H3N2)
- вірус, подібний В/Washington/02/2019(лінія B Victoria)
- вірус, подібний B/Phuket/3073/2013(лінія B/Yamagata)
КОЛИ ВАКЦИНУВАТИСЬ
У МОЗ наголошують, що вакцинуватися від цих штамів найкраще до початку циркуляції вірусів грипу (це вересень-жовтень), щоб утворився імунітет і достатня кількість захисних антитіл. Для цього потрібно приблизно два тижні.Однак щеплення можна робити й пізніше, навіть якщо у вашому регіоні уже зафіксовано сезонні спалахи захворюваності. Всупереч поширеному міфу, це не послаблює, а навпаки саме посилює здатність організму протистояти грипу.
КОМУ ВАКЦИНУВАТИСЯ ПЕРШОЧЕРГОВО
- Медичним працівникам, які мають більший ризик захворіти на грип через особливості професії.
- Вагітним, яким варто пам’ятати, що грип може мати серйозні наслідки. Натомість вакцинація проти сезонного грипу безпечна на всіх етапах вагітності.
- Літнім людям, чий імунітет із віком стає менш ефективним у боротьбі з грипом, який може мати серйозні наслідки, коли вам за 65.
- Людям із хронічними захворюваннями, яким слід пам’ятати, що за наявності хронічних недуг ризик ускладнень грипу значно підвищується, тому важливо захистити себе від них.
- Учителям, соціальним працівникам та усім, хто працює в місцях скупчення людей.
ЯК ОТРИМАТИ ЩЕПЛЕННЯ
Вакцинація проти грипу належить до рекомендованих - її немає у національному календарі профілактичних щеплень, тому вакцину можуть закуповувати коштом місцевих бюджетів, підприємств або ж власним коштом. В умовах епідемії гострого вірусного захворювання COVID-19, особливо активно постає необхідність вакцинуватись в тому числі від сезонного грипу. Вакцина від COVID-19 не є аналогом вакцини проти відповідних штамів грипу, і навпаки.
У МОЗ нагадують, що одне щеплення захищає впродовж усього епідемічного сезону від найбільш розповсюджених і небезпечних штамів. Вакцина позитивно впливає на імунітет людини, зміцнює його і змушує працювати більш активно і продуктивно.
"Вакцинуючись, захистіть себе та близьких. Пам’ятайте, що хворий на грип або інші ГРВІ за один день можете інфікувати до 100 своїх колег чи випадкових перехожих", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо:
- Осінньо-зимовий сезон грипу може бути поганим. Оскільки COVID-19 все ще ускладнює ситуацію, експерти кажуть, що щеплення від грипу може врятувати від тяжкої хвороби цього сезону.
- За словами заступника міністра охорони здоров'я, головного державного санітарного лікаря України Ігоря Кузіна, новий епідсезон грипу не відрізнятиметься появою нових штамів або прогнозами щодо більш тяжкого перебігу хвороби.