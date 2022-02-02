Сезон грипу: скільки українців вже перехворіло та в яких областях ситуація найгірша

Сезон грипу: скільки українців вже перехворіло та в яких областях ситуація найгірша

Від 24 до 30 січня в Україні на ГРВІ, включно із коронавірусною інфекцією, захворіли 413 696 людей.

В Україні за минулий тиждень зареєстрували майже пів мільйона хворих на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції, включно з COVID-19.

Про це у середу, 2 лютого, повідомив Центр громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я України.

"З 24 до 30 січня в Україні на ГРВІ, включно із коронавірусною інфекцією, захворіли 413 696 людей. З них 168 771 (40,8%) — діти віком до 17 років", - ідеться в повідомленні.

За даними ЦГЗ, інтенсивний показник захворюваності становить 1 094,3 на 100 тисяч населення, що на 6,9% перевищує показник за аналогічний період минулого сезону й відповідає дуже високому рівню інтенсивності епідемічного процесу.

Зазначається, що дуже високий рівень епідемічної активності захворюваності на ГРВІ зафіксований у 12 областях, ще в двох — високий. У Києві та 10 областях епідактивність відповідає середньому рівню.

Захворюваність серед дорослого населення становила 615,6 на 100 тисяч, серед дітей віком до 17 років — 1 295,3.

За тиждень проти грипу вакцинувалися 5 477 осіб, а з початку епідемічного сезону щеплення зробили 150 116 осіб, зокрема 89 868 — із груп медичного та епідемічного ризиків.

Загалом від початку епідемічного сезону, від 4 жовтня 2021 року до 30 січня 2022 року, перехворіли 10,3% населення країни.

Летальні випадки внаслідок грипу зафіксовані не були.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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