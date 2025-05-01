Сезон гастрономічних відкриттів: UPG презентує нове меню та дарує знижку 30% на перше замовлення

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Із 1 травня на заправно-відпочинкових комплексах UPG стартувало оновлене меню – сміливе, різноманітне та натхненне сучасною гастрономією. Воно створене для тих, хто хоче по-справжньому смачно поїсти навіть у дорозі, без компромісів щодо якості, подачі й вражень.

Щоб знайомство з новинками стало ще приємнішим, власники бонусної картки UPGgood отримують знижку 30% на перше замовлення страв із нового меню.

Гастрономія з характером

Цього сезону до меню додано понад 20 нових позицій. Це не просто розширення асортименту – це послідовний розвиток гастронапряму, який UPG цінує не менше, ніж якість пального.

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Серед новинок:

Льодяний борщ – легкий, освіжаючий, із витонченим балансом літніх інгредієнтів. Подається з кубиками льоду – вдале рішення для спекотного сезону.

Деруни з вершково-грибним або лососево-вершковим соусом – вічна класика в оновленій подачі.

Паста фетучині з лососем, курча з картопляним пюре – поживні, глибокі за смаком страви для повноцінного обіду.

Сніданкові позиції: омлет із леберкезе, яйця з лососем та авокадо, яйця з гуакамоле, гранола з йогуртом або сирники у ванільному соусі – для тих, хто цінує енергію зранку і баланс у тарілці.

І, звісно, десерти: чизкейк, торт «Бите скло», лаймове парфе, горішки зі згущеним молоком, солодка ковбаска – знайомі смаки у вдосконаленій подачі.

Усі страви готуються безпосередньо на заправно-відпочинкових комплексах UPG зі свіжих інгредієнтів із-під ножа. Рецепти розроблені професійними шеф-кухарями з урахуванням сезонності, смакових трендів і зручності для споживача.

Більше, ніж просто зупинка

UPG – це не лише про якісне пальне з Німеччини та США. Мережа формує нову культуру зупинок, де заправка високоякісним бензином і дизелем доповнюється смачною кухнею, ароматною кавою та затишною атмосферою. Тут піклуються про те, щоб кожна поїздка була приємною на всіх етапах – від заправки до сніданку, обіду чи затишної вечері.

Як скористатися знижкою?

З 1 до 31 травня власники бонусної картки UPGgood можуть скористатися спеціальною пропозицією. Під час оплати замовлення на касі можна отримати знижку 30% на першу купівлю страв із нового меню.

UPG відкриває для своїх клієнтів більше, ніж смачні зупинки – це новий рівень подорожі, де комфорт і гастрономія йдуть поруч.

Завантажуй, обирай, смакуй.

Обирайте свій маршрут і свої смаки разом із UPG.