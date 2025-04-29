Сезон кліщів у розпалі: у яких регіонах України найвищий ризик зараження

Кліщі в Україні / © pixabay.com

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Україна належить до регіонів, де поширені кліщі, здатні передавати низку небезпечних захворювань. Хоча сам по собі укус кліща не несе пряму загрозу, він може переносити інфекції, серед яких кліщовий енцефаліт та хвороба Лайма є одними з найсерйозніших.

Про це повідомило видання Cleveland Clinic.

Яку небезпеку несуть кліщі?

Ці членистоногі можуть переносити:

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кліщовий енцефаліт,

бореліоз (хвороба Лайма),

туляремію,

ерліхіоз,

анаплазмоз,

бабезіоз.

Навіть якщо кліщ не заражений, його укус може спровокувати алергічну реакцію або запалення. Але головна небезпека — неможливість визначити «на око», чи є кліщ інфікованим. Тому будь-який укус вважається потенційно небезпечним.

Де в Україні кліщі найнебезпечніші?

Західна Україна (Карпати, Прикарпаття) — висока ймовірність зустріти кліщів — носіїв енцефаліту. Північ України (Чернігівська, Сумська області) — також належать до зон підвищеного ризику щодо кліщового енцефаліту Хвороба Лайма поширена майже на всій території, особливо в лісистих та вологих зонах.

Щоб мінімізувати ризик зараження, медики рекомендують:

Вакцинацію: Регулярні щеплення від кліщового енцефаліту є особливо важливими для мешканців та гостей ендемічних регіонів.

Захисний одяг та засоби: Використання одягу, що максимально закриває тіло, та обробка його репелентами на основі перметрину значно знижують ймовірність укусу.

Ретельні огляди: Під час перебування на природі та після повернення додому необхідно уважно оглядати шкіру та одяг на наявність кліщів, особливу увагу приділяючи складкам шкіри та волосистій частині голови.

Гігієна: Прийняття душу після прогулянки на природі допоможе змити кліщів, які могли не встигнути присмоктатися.

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