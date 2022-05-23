Сезонні фрукти, ягоди та овочі червня: які продукти можна їсти на початку літа, варіанти рецептів

Сезонні фрукти, ягоди та овочі червня: які продукти можна їсти на початку літа, варіанти рецептів

На початку літа з'являються перші фрукти, овочі та ягоди. Які вітамінні продукти вже можна їсти, щоб отримати максимальну користь, та що з них краще приготувати - читайте в матеріалі ТСН.ua.

В червні природа дарує чимало смачних вітамінів на наш стіл. Але не всі овочі, фрукти та ягоди, які з'являються на прилавках магазинів, в перший місяць літа можна смакувати. Щоб не отруїти організм порцією хімікатів, потрібно знати, які продукти є своїми, не привізними.

Полуниці та суниці

Вже наприкінці травня - початку червня з'являється перша ягода, яку варто додати до свого раціону. Полуниця не лише смачна та ароматна, вона також є незамінним джерелом мікроелементів та вітамінів, які дуже потрібні людському організму після зими та весни. До складу полуниці входять вітаміни А, С, РР, В, Е, К, а також каротиноїди, клітковина, яблучна і фолієва кислота. Вона відрізняється антиоксидантними властивостями і допомагає поліпшити роботу серця.

Відразу слідом за нею в лісах України з'являється суниця. Ця ягідка також дуже корисна, адже вона допомагає поліпшити травлення, збудити апетит, відрізняється сечогінними, жовчегінними, протизапальними та бактерицидними властивостями. Суницю можна вживати за подагри, підвищенного артеріального тиску, виразкової хвороби шлунку та дванадцятипалої кишки, а ще за колітів і цукрового діабету.

З полуниці та суниці можна приготувати:

варення;

компот;

різноманітну випічку;

млинці.

Червона смородина (порічки)

Червона смородина - соковита ягода червня / Фото: pixabay.com

Вже в червні у продажу з'являється червона смородина, яку в народі часто називають порічками. Ці ягідки ароматні, яскраві, мають кислий смак та містять велику кількість пектину. Червону смородину рекоменується вживати, якщо потрібно очистити шлунково-кишковий тракт від радіоактивних та техногенних елементів. Порічки також багаті на антиоксиданти, а тому вони допомагають в профілактиці ракових захворювань.

Що можна приготувати з червоної смородини:

варення;

джем;

вино;

желе та соус до м'ясних страв.

Черешні

Перші ягоди черешні починають з'являтися на ринку та в магазинах в середині червня. Скоростиглі сорти можуть бути не надто солодкими, але пізніше можна вже поласувати великими та дуже смачними ягодами, які відрізняються темним кольором. Черешню називають справжньою вітамінною бомбою, адже в ній міститься велика кількість вітамінів (А, B1, B2, C, E), а також заліза, фосфора, магнія, натрія, калія, йоду. Вона дуже корисна тим, хто страждає від печії.

З черешні зазвичай готують:

компоти;

варення;

різноманітну випічку.

Шовковиця

Шовковиця росте практично по всій території України. Її ягоди відрізняються соковитістю та солодким смаком. Сезон шовковиці починається від середини червня і триває аж до кінця липня. При чому ягоди достигають поступово. Її рекомендовано їсти відразу після збирання, тому що вона починає пускати сік. Регулярне вживання шовковиці зменшує ймовірність атеросклерозу, а ще ця ягода покращує рівень цукру, захищає нейрони від ішемічного стресу та має протиракову дію.

З шовковиці можна приготувати такі страви:

кекси та інша випічка;

вареники з шовковицею.

Кабачки

В червні вже починають з'являтися молоді кабачки / Фото: pixabay.com

В середині та кінці червня з'являються молоденькі кабачки. Вони відрізняються невеликою кількість калорій та високими поживними властивостями. Якщо включити до раціону кабачки, можна уникнути багатьох проблем з травленням. До їхнього складу входять електроліти, клітковина та інші поживні речовини. А ще молоді кабачки багаті на антиоксиданти, які сповільнюють старіння.

Що можна приготувати з кабачків в червні:

оладки;

запіканку;

просто запекти в духовці.

Морква

Молода морква вже з'являються до середини першого літнього місяця. До її складу входить чимало вітамінів (групи В, РР, С, Е, К), а також каротин (особлива речовина, яка перетворюється на вітамін А в організмі людини). Також морква містить 7% вуглеводів та 1,3% білків. А ще в ній є цинк, калій, фосфор, залізо, мідь, йод, магній, фтор, нікель, хром.

Окрім того, що моркву додають до супів та інших страв, з неї можна приготувати:

сирники;

запіканку;

морквяний торт чи пиріг.

А також в червні можна ласувати першою зеленню: шпинатом, зеленою цибулею, салатом, базиліком. Їх додають в салати, перші та другі страви.