Сезонні ягоди, які категорично не можна давати дітям: поради лікаря Комаровського

Влітку починається сезон ягід та фруктів, які обов'язково дають дітям. Малина, суниці, полуниці - це не лише смачно, але й корисно. Проте, є сезонні ягоди, які несуть в собі небезпеку для здоров'я. Читайте про них в матеріалі ТСН.ua.

Про те, що повинні знати батьки про сезонні ягоди, розповів у своєму ютуб-каналі лікар Комаровський. Дуже важливо донести інформацію до дітей, щоб вони не нашкодили своєму здоров'ю.

Не відомі лісові і польові сезонні ягоди краще не чіпати

В лісі, в садку та навіть на городі часто ростуть ягоди, які мають дуже апетитний вигляд, але насправді вони зовсім неїстівні. На жаль, діти не завжди розуміють, що не всі сезонні ягоди корисні. Тому важливо, щоб батьки пояснили - без згоди дорослих не можна нічого зривати, брати в руки чи їсти. Також лікар Комаровський назвав мінімум чотири ягоди, які можна зустріти в наших широтах і які є небезпечними для здоров'я:

вовчі ягоди - це невеликі кущики з яскраво червоними ягодами, які з'являються приблизно в липні та на початку серпня (їсти категорично заборонено - отруйні); Вовчі ягоди - дуже отруйні / Фото: pixabay.com

- це невеликі кущики з яскраво червоними ягодами, які з'являються приблизно в липні та на початку серпня (їсти категорично заборонено - отруйні); травнева конвалія - ця рослина відрізняється не лише ніжними білими квітами з приємним ароматом, але й яскравими невеличкими ягодами (вони дуже небезпечні - всього кілька ягід можуть стати причиною сильного отруєння та навіть смерті); Ягоди травневої конвалії - можуть призвести до смерті / Фото: pixabay.com

- ця рослина відрізняється не лише ніжними білими квітами з приємним ароматом, але й яскравими невеличкими ягодами (вони дуже небезпечні - всього кілька ягід можуть стати причиною сильного отруєння та навіть смерті); червона бузина - саме дерево і його ягоди зовні нагадують горобину, але вони дуже отруйні; Червона бузина - небезпечні ягоди / Фото: pixabay.com

- саме дерево і його ягоди зовні нагадують горобину, але вони дуже отруйні; беладона - має чорні невеликі ягоди, які можуть бути дуже апетитними на вигляд, але їсти їх категорично заборонено (викликають проблеми з серцем, порушення дихальної системи). Беладона - може стати причиною порушення дихання і серцево-судинної системи / Фото: commons.wikimedia.org

Всім відомі сезонні ягоди, як от малина, смородина, порічки, ожина та інші, їсти не лише можна, але й потрібно. Вони містять велику кількість поживних речовин, вітамінів та мінералів. Рекомендується додавати їх в дитячий раціон щодня.