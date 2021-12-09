Сфера продажів: яка конкуренція і затребуваність спеціалістів

Найбільше потребують спеціалістів з продажу компанії, які пропонують свій продукт кінцевому споживачеві.

Будь-яка статистика затребуваності спеціалістів різних сфер з джоб сайтів та платформ покаже схожу картину по країні. Протягом тривалого часу на перших сходинках серед вакансій стоїть професія Спеціаліст сфери продажів.

За аналітичними даними кадрового порталу grc.ua, у листопаді 2021 р. професійна сфера Продажів складає 26 % від всіх вакансій, актуальних на сайті. У свою чергу відсоток резюме з професійної сфери Продажів, розміщених на порталі, складає 12%.

Якщо співставити аналітичні дані, то можна зробити висновок, що вакансії галузі Продажів перекривають потребу на 74%. Тобто пропозиція на ринку праці сфери Продажів у деяких категоріях перевищує попит. Хоча і бажаючих отримати роботу у цій сфері теж немало.

grc.ua

Чому саме ця галузь має найбільший попит на спеціалістів, ще й досить довгий час поспіль? Навіть найпопулярніша сфера інформаційних технологій стоїть на другому місці після продажів. Існує хибна думка, що працювати менеджером з продажу ідуть ті, хто нічого не вміють та ніде не можуть застосувати свої навички. Звісно, ця позиція абсолютно невірна. До навичок фахівця цієї сфери обов'язково мають входити стресостійкість, загальні знання психології, маркетингу та вміння знаходити спільну мову з покупцем, клієнтом, замовником, партнером.

Також читайте Вакансія мрії: королева Єлизавета II шукає помічника

Якщо глибше зануритися в питання популярності галузі, то стає зрозумілим, що найбільше потребують спеціалістів з продажу компанії, які пропонують свій продукт кінцевому споживачеві. Тобто саме від цих фахівців залежить фінансовий успіх компанії.

Якщо розглядати детально попит та пропозицію на професії сфери Продажів, то можна зробити висновок, що серед деяких спеціалізацій кількість вакансій набагато перевищує пропозиції від спеціалістів - пошукачів роботи. Тобто у деяких сферах конкуренція майже або повністю відсутня. Влаштуватись на такі місця, наприклад, як касир на касі супермаркету, зовсім не складно. Тоді чому виникає нестача кадрів і звідки береться відсутність конкуренції на такі посади? Проблематика полягає в тому, що спеціалісти - пошукачі роботи не поспішають відправляти свої резюме на ці вакансії через певні пункти у пропозиціях. Більшість фахівців з професійної сфери Продажів акцентують увагу на низьку заробітну плату та відсутність або малу ймовірність перспективи кар'єрного зростання на посадах касира, продавця тощо.

Рівень конкуренції у різних категоріях сфери Продажів різний. Наприклад, найбільша конкуренція серед пошукачів – 3.3 фахівця на 1 робоче місце – має галузь Дистрибуція. А найменші показники з конкуренції – 1.1 людина на 1 робоче місце серед галузі Продажів будівельних матеріалів, Електротехнічного обладнання, Світлотехніки. Невеликий конкурс 1.2 фахівця на 1 робоче місце для галузі Продажів послуг для бізнесу, роздрібної торгівлі та прямі продажі. Конкуренція в 1.3 фахівця на 1 робоче місце для галузі Продажів послуг для населення та торгівельні мережі. І з близькими по значенню показниками: 2.2, 2.4, 2.9 фахівця на 1 робоче місце конкуренція для Менеджерів по роботі з клієнтами, Управління продажами та Оптова торгівля відповідно.

Цей перелік містить дані з тих категорій галузі Продажів, де пропозиція серед резюме пошукачів перевищує попит на спеціалістів серед роботодавців.

Також читайте У Києві на одну вакансію службовця або керівника претендують 10 осіб

То ж які професії серед сфери Продажів найбільше затребувані та мають найнижчу конкуренцію?

Знову звертаємось до статистичних даних від аналітиків grc.ua. Виявляється, що у цій галузі є кілька категорій, у яких навпаки кількість вакансій часом значно перевищує кількість пропозицій. Наприклад позиція Продавець в магазині має 139 актуальних вакансій, що значно більше, ніж спеціалістів, бажаючих на них відгукнутися. У цей перелік потрапили позиції: Продукти харчування; FMCG, Товари народного споживання; Продажі по телефону, Телемаркетинг; Торговий представник; Текстиль, Одяг, Взуття; ПММ, нафта, бензин; Алкоголь; Медицина, Фармацевтика.

Отже, у сфері Продажів є як і велика конкуренція серед фахівців на 1 робоче місце – до 3.3 людини, також існують зовсім неконкурентні категорії – кількість вакансій перевищує попит серед пошукачів.

Вже коли вимальовується певна картина з аналітики конкуренції на ринку праці профсфери Продажів, стає зрозумілим які спеціалізації є більш затребуваними, а які не в попиті. Але в чому причина таких різних показників у різних категоріях однієї сфери діяльності? Проблеми цих категорій у невисоких пропозиціях по оплаті праці, часто відсутність розвитку, мотивації співробітників, заохочень, у наслідок чого висока плинність кадрів.

З іншого боку інколи саме менеджер з продажу або менеджер по роботі з клієнтами є тією важливою ланкою, від якої залежить рішення замовника, клієнта співпрацювати саме з цією компанією. На фахівцеві лежить відповідальність за підведення клієнта до покупки продукту компанії. Деякі компанії готові пропонувати хорошу компенсацію праці, додаткові заохочення та бонуси. Але такі посади не підходять певним категоріям людей, наприклад, інтровертам або стресонестійким, людям із запальним характером.

Робота продавця часто пов'язана з фінансами, а це велика відповідальність. Багато пошукачів не хоче брати її на себе без певних додаткових заохочень. Також часто робота пов'язана з психологічною напругою, і не всі готові її витримувати. Тому у сфері Продажів існує таке різноманітне коливання попит-пропозиція та рівень конкуренції серед різних категорій.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.