Сформовано новий склад Ради з відновлення "Охматдиту": хто до нього увійшов

Уже завтра, 20 серпня 2024 року, відбудеться перше засідання повного персонального складу Ради.
До Ради з відновлення "Охматдиту" сформували новий склад. Зокрема, до нього увішли учасники консультативно-дорадчого органу.
Про це йдеться на сайті МОЗ.
Повідомляється, що відбір відбувся за принципом рейтингового голосування, упродовж якого були оцінені заявки кожної з 10 огранізацій-заявниць.
До Ради увійшли 15 членів і членкинь:
- Яко Сілює, постійний представник Програми розвитку Організації Об'єднаних Націй в Україні.
- Ігор Кацитадзе, спеціаліст з охорони здоровʼя Дитячого фонду Організації Об'єднаних Націй (ЮНІСЕФ) в Україні.
- Донатас Буткус, радник-посланник Посольства Литовської Республіки в Україні.
- Володимир Кудрицький, голова правління ПрАТ «Національна енергетична компанія Укренерго».
- Назар Купибіда, член Ради Директорів, віцепрезидент з фінансів АТ «Концерн ГАЛНАФТОГАЗ».
- Юлія Висоцька, директор ПрАТ «Науково-виробниче об’єднання «ПРАКТИКА».
- Євгеній Гончар, начальник відділу з формування політики у сфері програми медичних гарантій та медичного обслуговування Департаменту медичних послуг Міністерства охорони здоровʼя України.
- Олена Ларіна, Провідний фахівець з внутрішнього контролю НДСЛ «Охматдит» МОЗ України.
- В’ячеслав Биков, Член правління, директор виконавчий БФ «Таблеточки».
- Олександр Сушко, виконавчий директор Міжнародного Фонду «Відродження».
- Інна Іваненко, виконавча директорка БФ «Пацієнти України».
- Тарас лилик, заступник Голови Ради директорів з питань діяльності експертних організацій Конфедерації будівельників України.
- Світлана Рева, віцепрезидентка ГС «Міждержавна гільдія інженерів консультантів».
- Марина Маменко, голова правління ГС «Українська Академія Педіатричних Спеціальностей».
- Наталія Оніпко, президентка та засновниця БО «Благодійний фонд «Запорука».
"Уже завтра, 20 серпня 2024 року, відбудеться перше засідання повного персонального складу Ради – учасники розглянуть поетапний план відновлення Охматдиту та нададуть рекомендації щодо його виконання", - вказано в повідомленні.
Нагадаємо, Україною прокотилася нова хвиля скандалу навколо відновлення столичного "Охматдиту" і грошей.
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