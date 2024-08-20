Сформовано новий склад Ради з відновлення "Охматдиту": хто до нього увійшов

До Ради з відновлення "Охматдиту" сформували новий склад. Зокрема, до нього увішли учасники консультативно-дорадчого органу.

Про це йдеться на сайті МОЗ.

Повідомляється, що відбір відбувся за принципом рейтингового голосування, упродовж якого були оцінені заявки кожної з 10 огранізацій-заявниць.

До Ради увійшли 15 членів і членкинь:

Яко Сілює, постійний представник Програми розвитку Організації Об'єднаних Націй в Україні.

Ігор Кацитадзе, спеціаліст з охорони здоровʼя Дитячого фонду Організації Об'єднаних Націй (ЮНІСЕФ) в Україні.

Донатас Буткус, радник-посланник Посольства Литовської Республіки в Україні.

Володимир Кудрицький, голова правління ПрАТ «Національна енергетична компанія Укренерго».

Назар Купибіда, член Ради Директорів, віцепрезидент з фінансів АТ «Концерн ГАЛНАФТОГАЗ».

Юлія Висоцька, директор ПрАТ «Науково-виробниче об’єднання «ПРАКТИКА».

Євгеній Гончар, начальник відділу з формування політики у сфері програми медичних гарантій та медичного обслуговування Департаменту медичних послуг Міністерства охорони здоровʼя України.

Олена Ларіна, Провідний фахівець з внутрішнього контролю НДСЛ «Охматдит» МОЗ України.

В’ячеслав Биков, Член правління, директор виконавчий БФ «Таблеточки».

Олександр Сушко, виконавчий директор Міжнародного Фонду «Відродження».

Інна Іваненко, виконавча директорка БФ «Пацієнти України».

Тарас лилик, заступник Голови Ради директорів з питань діяльності експертних організацій Конфедерації будівельників України.

Світлана Рева, віцепрезидентка ГС «Міждержавна гільдія інженерів консультантів».

Марина Маменко, голова правління ГС «Українська Академія Педіатричних Спеціальностей».

Наталія Оніпко, президентка та засновниця БО «Благодійний фонд «Запорука».

"Уже завтра, 20 серпня 2024 року, відбудеться перше засідання повного персонального складу Ради – учасники розглянуть поетапний план відновлення Охматдиту та нададуть рекомендації щодо його виконання", - вказано в повідомленні.

Нагадаємо, Україною прокотилася нова хвиля скандалу навколо відновлення столичного "Охматдиту" і грошей.

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