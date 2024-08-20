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Сформовано новий склад Ради з відновлення "Охматдиту": хто до нього увійшов

Сформовано новий склад Ради з відновлення "Охматдиту": хто до нього увійшов

До Ради Охматдит обрали новий склад / Фото: Міністерство охорони здоров’я України

Уже завтра, 20 серпня 2024 року, відбудеться перше засідання повного персонального складу Ради.

До Ради з відновлення "Охматдиту" сформували новий склад. Зокрема, до нього увішли учасники консультативно-дорадчого органу.

Про це йдеться на сайті МОЗ.

Повідомляється, що відбір відбувся за принципом рейтингового голосування, упродовж якого були оцінені заявки кожної з 10 огранізацій-заявниць.

До Ради увійшли 15 членів і членкинь:

  • Яко Сілює, постійний представник Програми розвитку Організації Об'єднаних Націй в Україні.
  • Ігор Кацитадзе, спеціаліст з охорони здоровʼя Дитячого фонду Організації Об'єднаних Націй (ЮНІСЕФ) в Україні. 
  • Донатас Буткус, радник-посланник Посольства Литовської Республіки в Україні.
  • Володимир Кудрицький, голова правління ПрАТ «Національна енергетична компанія Укренерго».
  • Назар Купибіда, член Ради Директорів, віцепрезидент з фінансів АТ «Концерн ГАЛНАФТОГАЗ».
  • Юлія Висоцька, директор ПрАТ «Науково-виробниче об’єднання «ПРАКТИКА».
  • Євгеній Гончар, начальник відділу з формування політики у сфері програми медичних гарантій та медичного обслуговування Департаменту медичних послуг Міністерства охорони здоровʼя України.
  • Олена Ларіна, Провідний фахівець з внутрішнього контролю НДСЛ «Охматдит» МОЗ України.
  • В’ячеслав Биков, Член правління, директор виконавчий БФ «Таблеточки».
  • Олександр Сушко, виконавчий директор Міжнародного Фонду «Відродження».
  • Інна Іваненко, виконавча директорка БФ «Пацієнти України».
  • Тарас лилик, заступник Голови Ради директорів з питань діяльності експертних організацій Конфедерації будівельників України.
  • Світлана Рева, віцепрезидентка ГС «Міждержавна гільдія інженерів консультантів».
  • Марина Маменко, голова правління ГС «Українська Академія Педіатричних Спеціальностей».
  • Наталія Оніпко, президентка та засновниця БО «Благодійний фонд «Запорука».

"Уже завтра, 20 серпня 2024 року, відбудеться перше засідання повного персонального складу Ради – учасники розглянуть поетапний план відновлення Охматдиту та нададуть рекомендації щодо його виконання", - вказано в повідомленні.

Нагадаємо, Україною прокотилася нова хвиля скандалу навколо відновлення столичного "Охматдиту" і грошей.

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