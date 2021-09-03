Чи можливий колективний імунітет у разі коронавірусу: Голубовська дала пояснення

Як показують дані, захист після щеплення та природній захист згодом слабшають.

Наразі в Україні триває вакцінація проти коронавірусу, а українці чекають, що щеплення та перенесений багатьма COVID-19 допоможуть сформувати колективний імунітет. Втім, лікарі вважають, що сформувати колективний імунітет у разі коронавірусу неможливо.

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Про це розповіла Med.Oboz заслужена лікарка України, професорка, завідувачка кафедри інфекційних хвороб Національного медичного університету імені О.О. Богомольця Ольга Голубовська.

За її словами, вакцинація має дві основні мети: індивідуальний захист і колективний імунітет.

"Перша – захист цієї конкретної людини, тобто підготовка її до зустрічі з вірусом для того, щоб вона або не захворіла взагалі, або отримала більш легкий перебіг захворювання, або, принаймні, залишилася живою. Друга – створити імунологічний прошарок, який не дозволить збуднику безперешкодно поширюватися в популяції. Тут треба розуміти, що вірус зараз перебуває під селективним тиском нашої імунної системи, факторів зовнішнього середовища, що, природно, змушує його видозмінюватися і формувати різні варіанти, деякі з яких вислизають як від природного імунітету, так і поствакцинального. Одним із таких варіантів є, наприклад, Дельта, який зараз домінує в багатьох країнах і вже є в Україні. Тому наступний сплеск захворювання – це справа часу", - розповідає Голубовська.

За її словами, сформувати так званий колективний імунітет проти COVID-19, практично неможливо. Як показують дані, захист після щеплення та природній захист згодом слабшають. Крім цього вірус мутує.

"Постійно з'являються нові варіанти, що вислизають від імунітету, і цей процес буде тільки наростати. Вакциновані люди можуть залишатися джерелом інфекції, тобто перервати циркуляцію збудника тільки способом імунізації не вдасться. Боротьба з таким інфекційним захворюванням може бути ефективною тільки при дотриманні всього комплексу протиепідемічних заходів, з яких однією з важливих складових частин є вакцинація", - вважає лікарка.

Вона додала, що в Україні поки що немає ресурсу дотримуватися цих правил, а отже сподіватися на те, що все саме закінчиться люди не повинні, натомість повинні захищати себе від важкого перебігу хвороби - а для цього зараз є всі можливості.

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