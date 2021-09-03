Чи можливий колективний імунітет у разі коронавірусу: Голубовська дала пояснення

Як показують дані, захист після щеплення та природній захист згодом слабшають.
Наразі в Україні триває вакцінація проти коронавірусу, а українці чекають, що щеплення та перенесений багатьма COVID-19 допоможуть сформувати колективний імунітет. Втім, лікарі вважають, що сформувати колективний імунітет у разі коронавірусу неможливо.
Про це розповіла Med.Oboz заслужена лікарка України, професорка, завідувачка кафедри інфекційних хвороб Національного медичного університету імені О.О. Богомольця Ольга Голубовська.
За її словами, вакцинація має дві основні мети: індивідуальний захист і колективний імунітет.
"Перша – захист цієї конкретної людини, тобто підготовка її до зустрічі з вірусом для того, щоб вона або не захворіла взагалі, або отримала більш легкий перебіг захворювання, або, принаймні, залишилася живою. Друга – створити імунологічний прошарок, який не дозволить збуднику безперешкодно поширюватися в популяції. Тут треба розуміти, що вірус зараз перебуває під селективним тиском нашої імунної системи, факторів зовнішнього середовища, що, природно, змушує його видозмінюватися і формувати різні варіанти, деякі з яких вислизають як від природного імунітету, так і поствакцинального. Одним із таких варіантів є, наприклад, Дельта, який зараз домінує в багатьох країнах і вже є в Україні. Тому наступний сплеск захворювання – це справа часу", - розповідає Голубовська.
За її словами, сформувати так званий колективний імунітет проти COVID-19, практично неможливо. Як показують дані, захист після щеплення та природній захист згодом слабшають. Крім цього вірус мутує.
"Постійно з'являються нові варіанти, що вислизають від імунітету, і цей процес буде тільки наростати. Вакциновані люди можуть залишатися джерелом інфекції, тобто перервати циркуляцію збудника тільки способом імунізації не вдасться. Боротьба з таким інфекційним захворюванням може бути ефективною тільки при дотриманні всього комплексу протиепідемічних заходів, з яких однією з важливих складових частин є вакцинація", - вважає лікарка.
Вона додала, що в Україні поки що немає ресурсу дотримуватися цих правил, а отже сподіватися на те, що все саме закінчиться люди не повинні, натомість повинні захищати себе від важкого перебігу хвороби - а для цього зараз є всі можливості.
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