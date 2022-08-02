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Шабаш на крові та кістках: окупанти планують провести рок-концерт на "Азовсталі"

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Шабаш на крові та кістках: окупанти планують провести рок-концерт на "Азовсталі"

Фото: Associated Press

Російські окупанти лище обіцянками "покращують" життя у захопленому Маріуполі.

Натомість росіяни планують провести рок-концерт на заводі "Азовсталь", де тривалий час українська армія тримала оборону. 

Про це повідомили у міській раді Маріуполя. 

Чиновники наголошують, що таким чином окупанти намагаються відволікти жителів від справжніх проблем. Адже у місті досі під завалами залишаються тіла сотень загиблих, немає водопосточання та опалення.

"Російські окупанти  продовжують робити рекорди у своєму цинізмі. Тепер вони анонсують проведення рок-концерту на меткомбінаті, де загинули наші Герої. Вчергове вони намагаються відволікти жителів від справжніх проблем картинними заходами", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, в окупованому Маріуполі продовжують розбирати завали пошкоджених внаслідок російських атак будівель. У Приморському районі увесь процес контролює так звана "поліція "ДНР". Втім, вона не лише стежать за розбором завалів, а ще фактично контролює розграбування квартир та домівок. 

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